El equipo más valioso con los colombianos en las cinco grandes de Europa

La gran mayoría de la base de la Selección Colombia de fútbol está en Europa. Aunque solo Juan Guillermo Cuadrado está en uno de los equipos top del Viejo continente, varios de los integrantes del equipo que hoy dirige Reinaldo Rueda mantienen cotizaciones altas.

El portal Transfermarkt elaboró un equipo con los jugadores colombianos mejor cotizados en las cinco principales ligas de Europa (España, Italia, Inglaterra, Alemania y Francia).



Un equipo ideal sin Luis Díaz ni Falcao

En ese onceno no están incluidos jugadores como Mateus Uribe y Luis Díaz, del Porto de Portugal, pues Transfermarkt no considera a Portugal como una de las cinco ligas más importantes.



Tampoco está incluido en esa escuadra Radamel Falcao García, quien pasa un gran momento en el Rayo Vallecano. El ‘Tigre’, que en el mejor momento de su carrera, con el Atlético de Madrid y recién llegado al Mónaco, llegó a estar valorado en 60 millones de euros, hoy tiene una cotización de 2,2 millones.



En la nómina aparece un jugador que nunca ha sido convocado a la Selección Colombia de mayores: Kevin Agudelo, mediocampista que en Colombia actuó en Bogotá FC y Atlético Huila, y que ya va por su tercera temporada en Italia, en Génova, Fiorentina y ahora, el Spezia.



También están en ese equipo tres jugadores que no han hecho parte del proceso de Reinaldo Rueda, pero que tienen pasado de Selección, como el lateral Santiago Arias, del Granada de España, y el atacante Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, del Watford inglés, y Steven Alzate, mediocampista del Brighton, quien estaba en los planes de Rueda, pero que sufrió una lesión que lo sacó de las canchas por el resto del 2021.



Dentro de ese once ideal, los dos jugadores mejor cotizados por Transfermarkt son Duván Zapata, del Atalanta (33 millones de euros), y Dávinson Sánchez, del Tottenham (32 millones).

El equipo ideal de colombianos en las cinco grandes de Europa

Esta es la nómina elaborada por Transfermarkt (valores en millones de euros).



Arquero: David Ospina (Nápoles, 5).



Defensas: Santiago Arias (Granada, 5), Yerry Mina (Everton, 20), Davinson Sánchez (Tottenham, 32) y Johan Mojica (Elche, 3).



Mediocampistas: Juan Guillermo Cuadrado (Juventus, 16), Steven Alzate (Brighton, 6) y Kevin Agudelo (Spezia, 3).



Delanteros: Luis Fernando Muriel (Atalanta, 30), Duván Zapata (Atalanta, 33) y Juan Camilo Hernández (Watford, 9).



