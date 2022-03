En el partido entre Colombia y Venezuela, Luis Díaz ha sido el encargado de demostrar las ganas de todo el país por vencer en el juego y aumentar las posibilidades de clasificar al repechaje camino al Mundial.



Le puede interesar: ¡James Rodríguez pone el 1-0! Colombia gana a Venezuela, pero no alcanza





Aunque el gol de Perú mantiene a Colombia sin ninguna opción, 'Lucho' ha estado cerca de poner en ventaja a la tricolor. Sin embargo, Faríñez y los golpes de los rivales lo han impedido.

Egan Bernal, un fanático de la Selección, aprovechó este duro golpe a 'Lucho' para enviar un mensaje muy a su estilo.

Fuerte entrada de R. Hernández contra Luis Díaz @GolCaracol 📹 pic.twitter.com/SmpphgaqcG — JhoanEulloaS (@JhoanEulloaS) March 30, 2022

'Que me lesionen a mí'

"Uyyyy no... Que me lesionen a mi pero no a Luchito Díaz", apuntó Egan.

Uyyyy no... Que me lesionen a mi pero no a Luchito Díaz — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 30, 2022

DEPORTES