Investigación policial: presunto rol de Congo en red de narcotráfico

De a poco comienza a saberse un poco más de la operación antidrogas en España, por la cual fue detenido el martes pasado el exdelantero colombiano Edwin Congo, quien después de presentar su declaración fue dejado en libertad, pero con una investigación abierta.



La policía española anunció este miércoles la desarticulación de una presunta red de narcotráfico que escondía la droga en cajas de cartón, en una operación en la que además de Congo, también detuvieron al antiguo médico de Diego Maradona, el colombiano Mauricio Vergara.

La investigación empezó en torno al médico, conocido en su tiempo por haber asistido al futbolista argentino Diego Maradona en un programa de adelgazamiento y detenido en el 2002 en Colombia por tráfico de drogas.



(Le puede interesar: 'Soy inocente, no he hecho nada malo', asegura Edwin Congo)



Apodado 'el doctorcito', Vergara tenía "una clínica de estética en Madrid que utilizaban como centro de operaciones", señaló una fuente de la Policía Nacional, que lideró esta investigación en la que fueron detenidas 18 personas en España, Colombia, Países Bajos y Bulgaria.



Dentro de esta red, Congo estaría sirviendo como el intermediario entre compradores y vendedores, según revelaron las fuentes policiales, citadas en una nota publicada por el medio español 'ABC'.



"Yo soy inocente, no he hecho absolutamente nada que tenga que ver con la venta o fabricación o cualquier cosa que tenga que ver con cocaína", aseguró Congo a la televisión española La Sexta, donde reconoció hacer negocios con esmeraldas con algunas de las personas implicadas en esta red.



También lea: (Galatasaray le puso fin a las especulaciones sobre Falcao).



Indagando en las "actividades ilícitas" de Vergara, los agentes descubrieron que esta red exportaba cocaína desde Colombia mezclándola en pequeñas cantidades no superiores a 100 gramos, con las láminas de las cajas de cartón de mercancías, señaló la policía en un comunicado.



Durante la fase de creación de las cajas, se impregnaban sus láminas con cocaína de tal forma que no se distinguía un material de otro y, una vez llegaba a Europa, se recuperaba "en sus propios laboratorios a través de complejos procesos químicos".



La operación, realizada en coordinación con las policías colombiana, búlgara y holandesa, permitió el decomiso en Países Bajos "de 1.200 kilos de cartón prensado y más de 1.000 litros de productos químicos necesarios para la extracción de la cocaína", indicó el comunicado.



(Además: Así fue el operativo policial por el cual investigan a Edwin Congo)



DEPORTES