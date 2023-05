Edwin Cardona tiene muchas expectativas inmediatas. Quiere recuperar su mejor nivel, quiere ser importante en Racing de Argentina, quiere volver algún día a la Selección Colombia y a sus raíces, al Atlético Nacional.



Los últimos meses de la carrera del mediocampista colombiano Edwin Cardona han sido muy difíciles. En abril, Cardona regresaba a la formación titular de Racing después de casi siete meses y no tuvo fortuna.



En un partido contra Gimnasia y Esgrima de La Plata como visitante, Cardona apenas duró 35 minutos en la cancha: salió lesionado.

Volver al verde

Edwin Cardona, lesionado. Foto: Captura de imagen

En declaraciones a ESPN, Cardona, desde Argentina habló de sus objetivos inmediatos.



Al ser consultado por a Selección Colombia, dijo: "Recuerdos lindos, se me eriza la piel de corazón, fue un proceso lindo, mi sueño todavía es ese, hay jugadores en gran momento y estoy orgulloso de eso. Hacen las cosas bien, como Carrascal, Wilmar Barrios, Yaser Asprilla. Para uno es motiva más a dar el mil para poder estar en el nivel que uno desea para estar en la Selección. Dios pondrá todo en su lugar, ojalá pueda coger la confianza en el club y poder demostrar que puedo estar de nuevo en en la Selección", dijo Cardona.



Además, el volante, ante una pregunta de Faustino Asprilla, habló de la opción de volver a Atlético Nacional.



"La idea siempre está, ojalá se dé la oportunidad, me encantaría, no he tenido conversaciones con nadie; están en gran momento, me alegra. Esperar acabar el semestre y tomar la mejor decisión. Nacional siempre sera una gran decisión, siempre he quedo volver", dijo.

¡El futuro!



Edwin #Cardona: "El sueño de volver a #Nacional siempre está" Haz parte de la conversación con el #ESPNF360Colombia.



No te pierdas F360 por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmMdk. pic.twitter.com/KblP14UO0H — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) May 25, 2023



Además, Cardona manifestó que estivo de vista en el hotel de concentración de la Selección Colombia Sub-20 que juega el Mundial juvenil. "Una vez estuve en su lugar y ahora soy hincha de ellos y veo que dan todo por el país", dijo.





