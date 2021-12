Villa y Cardona viven nuevo escándalo en Boca Juniors

Continúa la polémica en Argentina por cuenta de los colombianos Edwin Cardona y Sebastián Villa, y el jugador Carlos Zambrano. Lo que en principio parecía una pelea interna en el equipo, ahora va en un aparente caso de indisciplina.



Medios argentinos han informado en las últimas horas lo que ocurrió con los tres extranjeros de Boca Juniors antes del duelo de este martes frente a Newwell's que quedó 0-0.

¿Intoxicados?

Boca-Newell's se iba a jugar el domingo pasado, pero fue pospuesto por mal tiempo. En ese momento tanto Cardona como Villa y Zambrano estaban en la lista de titulares. Entrenaron con normalidad y minutos antes del pitazo inicial aparecieron en el banco de suplentes.



Se especuló con una supuesta pelea entre Cardona y el joven Agustín Almendra, pero finalizado el encuentro el mismo Sebastián Battaglia desmintió todo en rueda de prensa. DIjo que se trataba de una intoxicación y abrió muchas dudas.



"Es mentira que haya existido una pelea que involucre a Cardona, Villa y Zambrano. A veces hay que escuchar cada cosa que no se puede creer...”, dijo Battaglia con cierto fastidio, después del empate en la Bombonera que mantiene a Boca fuera de la clasificación a la Copa Libertadores. Y agregó: “Sufrieron una intoxicación".

Nueva versión

Villa celebra su anotación frente a Santos. Foto: EFE

Pues este miércoles llegó nueva información y al parecer se trata de un nuevo caso de indisciplina.



El periodista Leandro Aguilera detalló en sus redes sociales que efectivamente lo de Cardona, Villa y Zambrano no fue una pelea, algo que tiene sentido observando que Almendra, el supuesto detonante de todo, sí jugó en el once titular.



En declaraciones recogidas por la ‘La12tuittera’, el ‘Tato’ aseguró en el programa ‘Sportia’ de TyC Sports: “Hubo un acto de indisciplina de Zambrano, Cardona y Villa. Los capitanes lo tomaron mal. Y el grupo avaló que no sean titulares. Ante la falta de pocos partidos, el DT no prescindirá de nadie. Luego la dirigencia decidirá qué hacer”.



Olé, por su parte, afirma: "Un acto de indisciplina, le dijeron a Olé el mismo martes y eso fue ratificado en estas horas desde el propio club".



Todo este nuevo escándalo lleva a pensar que el ciclo de los dos colombianos en Boca ahora sí está cumplido. Lo de Edwin porque su opción de compra ya venció este martes.



Villa tiene en su lista el escándalo judicial que lo tuvo en polémica en Argentina por un caso de violencia de género. Pero para que se vaya, Boca debe venderlo, por lo que debe esperar comprador, por una cifra de 12 millones de euros.

DEPORTES Y FUTBOLRED

