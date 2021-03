La tremenda encrucijada de Edwin Cardona, tema cada vez más enredado

Edwin Cardona le hace falta a Boca Juniors, pero la lesión no lo ha dejado entrar de nuevo en el andamiaje del técnico, Miguel Ángel Russo.

Esta vez, el volante tuvo una buena noticia, su convocatoria para el juego contra Defensa y Justicia, pero la mala es que no se sabe si jugará.



Previo al partido contra River Plate, Cardona se lesionó y ya completa 21 días sin hacer parte del elenco titular, pero se le abre la opción de entrar a formar parte del equipo.



Sin embargo, no es fijo que Cardona sea de la partida, pues en Boca no ven viable ponerlo y arriesgarlo en este partido y sería mejor esperar más días para que esté recuperado del todo.



Cardona presentó una lesión muscular grado dos en el recto anterior de la pierna

izquierda.



