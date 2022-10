Boca Juniors se consagró campeón de la Liga Profesional-2022 de la primera división del fútbol argentino al empatar 2-2 con Independiente en una última fecha cargada de emociones que se disputó este domingo, con Racing finalizando como escolta al caer por 2-1 ante River Plate.



En la Bombonera, Boca sufrió pero igualó con Independiente con goles de Guillermo Pol Fernández (34), y el colombiano Sebastián Villa (49), mientras que Leandro Fernández (34, de penal) y Nicolás Vallejo (80) anotaron para los Diablos Rojos.

El título de Boca ha generado gran reacción en Argentina, euforia de los xenizes, que aprovecharon para burlarse de River Plate, que terminó ayudándoles a ser campeones.

El descuido de Cardona

Pero hay más. Otro colombiano está en el ojo del huracán. Se trata de Edwin Cardona, el volante de Racing y que fue jugador de Boca.



El volante paisa cometió una delicada imprudencia al dar un 'like' que ahora lo tiene contra las cuerdas.

El arquero de Boca Juniors, Agustín Rossi, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía besando el trofeo: “Buen día, campeones”, dice. Cardona, inocente, le dio el 'me gusta'.



Ahora tiene a los hinchas de Racing furiosos, y es que la afición de la Academia no supera que su equipo dejó escapar el título en parte por el penalti que no anotó contra el portero de River, Armani.

Hasta cuando hay que bancarlo a éste tipo...

Andate Cardona! pic.twitter.com/1vFURjZV1q — Ernesto 🇦🇷🇺🇦 (@Ernesto23053860) October 24, 2022





DEPORTES

Más noticias de deportes