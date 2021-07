Edwin Cardona no recibirá la mítica '10' de Boca

Luego de la disputa de la Copa América con la Selección Colombia, la situación de Edwin Cardona con Boca juniors es tensa.

(Le puede interesar: Vuelve la Liga: todo lo que debe saber de la primera jornada)



Cardona, según prensa argentina, no recibirá la camiseta número 10, una posibilidad que tenía fuerza luego de que el propio Juan Román Riquelme dijera que el colombiano debería usarla.



La tensión se generó luego de que Cardona no regresara a Argentina de inmediato, tras la disputa de la Copa América, sino que viniera a Colombia a pasar unos días de descanso.

(Lea además: Neymar sorprende con llamativo nuevo 'look')



Boca esperaba que el jugador no rompiera la burbuja de bioseguridad para poder integrarse de inmediato. Pero no lo hizo, generando malestar en el club.



Por ahora, según información de la prensa, Cardona usará el número 8 en la Liga Argentina y el 30 en la Copa Libertadores, mientras que el 10 del equipo quedará vacante.



Cardona ya regresó a Argentina con su familia tras la polémica y se encuentra cumpliendo el aislamiento obligatorio.



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Programación deportiva para este viernes 16 de julio



-Urán perdió seis puestos en el Tour: las razones de su mal momento



-Italia prohíbe camisetas verdes: ¿qué pasaría en Colombia?