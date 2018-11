Edwin Cardona, a las puertas de no estar en otra cita definitiva

La vida y el destino siguen sin sonreírle a Edwin Cardona. Ante los sucesos importantes en su vida como futbolista siempre hay algo que lo deja por fuera de los grandes retos: esta vez, todo apunta a que no estaría en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, su actual equipo.

En el juego de ida, Cardona hizo parte de los convocados, pero finalmente no tuvo lugar, ni siquiera, en el banco de suplentes. Para el juego de este sábado parece que se repite la historia; aunque está convocado, es uno de los candidatos principales para ir a la tribuna.



La maldición que lo saca de los grandes eventos empezó siendo muy chico. En el 2009, cuando todo parecía estar listo para que Cardona estuviera en la lista definitiva de Ramiro Viáfara para jugar el Mundial Sub-17 de Nigeria, el jugador sufrió una lesión de clavícula que lo condenó a quedarse fuera de la lista.



Este fue un golpe muy fuerte para un futbolista que estaba dando grandes pasos en su carrera deportiva, luego de terminar como goleador del Suramericano de la categoría, disputado en Chile, con siete tantos. En aquella oportunidad no solo fue el máximo artillero del combinado nacional, sino que fue una de las figuras del torneo.



En el Mundial Sub-20 realizado en Colombia, Cardona volvió a quedarse por fuera de la convocatoria. En esa oportunidad, Eduardo Lara no lo tuvo en cuenta dentro del listado definitivo, una decisión que creó polémica.



“Estoy triste, pero es la realidad. Es una decisión técnica. Lo respeto como profesor (a Lara), es un profesional, un ser humano y comete errores como uno. Tengo que estar tranquilo y esperar que algún día pueda ir a un mundial de mayores”, aseguró en ese entonces Cardona.



El volante se había destacado en el Suramericano Sub-20 que se disputó en Perú, el cual tuvo como gran estrella al brasileño Neymar. En este torneo, Cardona jugó 546 minutos en ocho partidos. Anotó cuatro goles y recibió tres tarjetas amarillas.



Cuando Edwin Cardona parecía ser una de las fichas más claras de José Pékerman para el Mundial de Rusia 2018, quedó fuera de los 23 convocados al Mundial de Rusia.



Cardona, quien fue pieza clave del equipo en la eliminatoria, apareció en la lista de 35 preseleccionados, citados por Pékerman. Sin embargo, ni siquiera se unió al equipo en Bogotá. En las eliminatorias rumbo a Rusia, el volante de 25 años jugó 15 partidos para un total de 807 minutos. Anotó tres goles, dos de los cuales fueron fundamentales (Bolivia y Paraguay) porque le dieron seis puntos a la Selección Colombia en condición de visitante.



DEPORTES