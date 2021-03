Edwin Cardona se desahoga y habla de sus mayor frustración

Edwin Cardona ha tenido una carrera de altas y bajas.Ha tenido momentos de gran nivel y también dificultades deportivas y personales. Hoy su presente es satisfactoria en Boca Juniors, y en este escenario recordó las mayores frustraciones de su carrera.

En diálogo con el líder cristiano, Chris Méndez, el jugador de Boca Juniors reveló detalles de lo que vivió al quedar afuera del Mundial de Rusia.



"Lo más duro de mi vida fue lo del Mundial. Confié en personas que en su momento las consideraba importantes. Cuando recibo la llamada de que no iba ir al Mundial estaba saliendo con mis hijos de cenar. Sentí un vacío en mi corazón y cuando llegué a la casa me hice el fuerte, pero cuando vi el primer partido del Mundial como que mi vida dio un giro”, contó Cardona..



El volante además confesó que no ir al Mundial lo hizo entrar en depresión, a tal punto que no quería saber nada de fútbol. Además, aumentó de peso y puso en duda su fe.

"Subí siete kilos, yo no quería saber nada de jugar, que me hablaran de Dios, tuve problemas con mi familia y me aislé para pensar solamente en mí”, dijo el volante.



“Llegaba a la casa tras hacer un buen partido, metía gol, me iba bien… pero es lo que la gente no ve de nosotros, que cuando salimos del partido, te montas al carro y estás otra vez solo. Llegaba a mi casa y estaba solo. La gente estaba contenta, pero no sabía el vacío que había en mi... Entré en una burbuja que al final me ayudó, porque tenía que pensar qué quería para mi vida, fue algo duro, pero de lo malo se aprende", finalizó.



El presente de Cardona es diferente. Ahora es figura de Boca y se ilusiona con un nuevo llamado a la Selección, la que ahora dirige Reinaldo Rueda. El Mundial de Catar es su gran revancha.





