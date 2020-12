Cardona pone el pecho y habla de la salida de Queiroz

Luego de la salida de Carlos Queuroz del cargo de seleccionador de Colombia, ha reinado el silencio entre los futbolistas del equipo nacional. Sin embargo, este viernes el que se decidió a hablar fue el volante Edwin Cardona.

El volante de Boca Juniors regresó a la convocatoria para los partidos contra Uruguay y Ecuador, justo los de las derrotas que le costaron la cabeza al entrenador portugués.



(Le puede interesar: Rueda se acerca a la Selección Colombia, dicen en Chile)



En diálogo con ESPN, el volante lamentó la salida del DT, y consideró que este es un tema colectivo, de equipo, y no de una sola persona.



"Fue algo duro para nosotros (las derrotas) porque recibir 9 goles, eso no me había sucedido, pero ahí seguimos, al pie del cañón con el grupo", dijo el volante.



Luego, agregó: "Hemos hablado de lo que pasó (salida de Queiroz). Una lástima porque a veces el responsable puede ser el técnico, pero en la cancha los que entramos somos los jugadores. Esto es de todos, no de una persona", dijo.



(Lea además: Nueve días después, así le dirán a Bilardo de la muerte de Maradona )



Cardona considera que la responsabilidad fue de todos. "Duele lo que genera un pérdida, él trata de llamar a los jugadores que cree que están para la selección y pasa esto de perder, y se termina yendo por algo que termina siendo el responsable, pero somos todos, los que jugaron, los que viajaron, esto es un equipo. Hemos sentido esta derrota", insistió el jugador.



Por ahora la Federación Colombiana está en la búsqueda del reemplazo de Queiroz. Los siguientes partidos de la eliminatoria serán en marzo de 2021.



DEPORTS