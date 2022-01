Las dudas fueron muchas. Se dijo que no tenía ganas de jugar en Racing, que la posibilidad de seguir en su país lo tentaba. Pero los rumores contrastan con la realidad de este lunes. Edwin Cardona llegó a Ezeiza y lo primero que dijo es que se siente muy feliz de ser nuevo jugador de la Academia.

Ante la consulta de los periodistas, trató de despejar la incertidumbre que se construyó respecto de su verdadero deseo de jugar en Racing. “Todos saben que soy hincha de Atlético Nacional. Es cierto que fue una decisión difícil. Pero hablamos con mi familia y decidimos volver a la Argentina para un nuevo reto”.



Cardona, de 29 años, debutó como profesional en el fútbol colombiano con la camiseta de Atlético Nacional. Allí jugó durante cuatro temporadas, hasta 2014, luego de breves experiencias en Independiente de Santa Fe (2012) y Junior (2013). Tras un paso por el fútbol mexicano (Monterrey, Pachuca y Tijuana), llegó a Boca, donde dejó algunas actuaciones brillantes y grandes polémicas, por su desarrollo poco profesional para la dirigencia.

Quiere dejar el pasado atrás

La necesidad de jugar en el fútbol de mayor nivel posible para concretar su objetivo de jugar el Mundial de Qatar a fin de año con la selección de Colombia lo inclinó a volver a la Argentina, con Racing. Y su relación con el entrenador también fue valiosa. “Tenía muy buena relación con Fernando Gago cuando jugamos juntos en Boca. Ahora está como entrenador y estoy feliz de poder jugar para él en Racing”.



Y se mostró muy entusiasmado por los comentarios que sus allegados y amigos le hicieron del club. “Me hablaron maravillas. Hablé con Gio (Moreno) y tengo buenas referencias. Me ilusiona la posibilidad. Cuando jugué en ese estadio sentí la euforia con la que se lo vive. Varios de mis compañeros me contaron cosas en Instagram”.



Respecto de los hechos extrafutbolísticos que tanto se le cuestionaron, de su salida envuelto en polémicas de Boca, y su posibilidad de revancha, relativizó bastante la situación. “Ya dije que prefiero dejar mi pasado atrás. Dios quiera que se puedan trazar los objetivos para este año. No lo veo como una revancha. Me fue bien en Boca, fue un paso positivo. Pero quiero enfocarme en el presente en Racing”.



Sobre su forma física, también dijo encontrarse bien. “Salí el 17, así que sólo tuve una semana de descanso. Sabía que tenía que prepararme. Lo hice solo, en el gimnasio. Y es diferente. Pero estoy bien y listo para ponerme a punto para el equipo. Estoy contento por el nuevo proyecto. Es una nueva ilusión”.

Entre los más costosos

El pase de Cardona a Racing habría costado, según el portal Transfermarkt, 2.9 millones de euros, tasando al colombiano entre los más valiosos jugadores que ha adquirido el equipo argentino.



Solamente es superado por Ángel Morales (3 millones), Giovanni Moreno (3,20), Nicolás Reniero (3,25), Andrés Ibargüen (3,50) y Ricardo Centurión (3,50).



