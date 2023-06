Edwin Cardona podría tener los días contados en Racing de Avellaneda, el jugador colombiano no entra en los planes del conjunto argentino para la próxima temporada y los directivos reflexionan para darle salida al futbolista que arribó al club como estrella.



Problemas del colombiano en Argentina

Según la información recolectada por del diario Olé, el talentoso colombiano está en la rampa de salida, debido a que no cuenta en el proyecto del técnico Fernando Gago, quien en un principio confió en los dotes de calidad de Cardona, pero después de los meses dejó de tenerlo en cuenta.



El jugador de 30 años de edad se ha visto involucrado en varios problemas extradeportivos y las constantes lesiones lo han llevado a perder la confianza del cuadro argentino. Además, Olé reveló que Gago lo sacó de sus planes porque en los entrenamientos no muestra el compromiso que el D.T. necesita.

A los problemas fuera de las canchas se le suma las palabras de Edwin Cardona que no cayeron nada bien en la directiva y los hinchas de Racing. El cafetero reveló en ESPN que su deseo era volver a Atlético Nacional y dejó abierta la puerta para regresar a Colombia.



"La idea y el sueño siempre está de volver a Nacional. Dios quiera que se dé la oportunidad. Me encantaría. Esperaremos a que termine el semestre y veremos las opciones que tenga para tomar la mejor decisión. Nacional siempre va a ser una de las mejores decisiones de mi vida. Siempre quise volver al club que me vio nacer y estoy agradecido siempre", indicó el volante en un diálogo con el programa F360.

¿Qué decisión tomará Racing?

De acuerdo a la información de Olé, la directiva de Racing baraja dos opciones para ‘sacarse’ de encima el importante contrato de Edwin Cardona, quien tiene vínculo con el cuadro argentino hasta el 31 de diciembre de 2024.



Una de las hipótesis que se maneja es buscarle salida, ofreciendo al jugador a otros clubes, ya sea en Argentina o en el fútbol internacional. El deseo de Cardona es regresar a Atlético Nacional, pero el equipo de Medellín no está por la labor de repatriar al colombiano, reveló Olé.



La otra opción es que el club se siente con representante y jugador para llegar a un acuerdo en la rescisión de contrato.



Aunque es una de las hipótesis que más toma fuerza, la ‘academia’ no quiere perder dinero, después de hacer una fuerte inversión entre el fichaje y el salario del jugador, si logran un acuerdo el club perdería cerca de 2 millones de dólares.

Números de Edwin Cardona con la elástica de Racing

El colombiano no ha logrado consolidarse en el equipo tras su llegada a Avellaneda, en su primera temporada solo pudo disputar 23 partidos, sumando todas las competencias, donde solo marcó dos goles.



Pero este año, la temporada pasó de ser opaca a oscura para Edwin Cardona, que disputó cinco partidos en Liga Profesional Argentina, uno en Copa Libertadores y uno en Copa Argentina. El jugador se ha pasado gran parte del año entre la tribuna y el banquillo.

