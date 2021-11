Edwin Cardona, dispuesto a todo para quedarse en Boca

Edwin Cardona fue protagonista este sábado en la victoria de Boca juniors sobre Sarmiento, en el fútbol argentino.



El volante sigue subiendo su nivel y en este partido, en el que su equipo ganó 2-0, tuvo un gran desempeño. Al final del juego, el colombiano habló sobre su futuro, que sigue incierto.

Cardona se quiere quedar

En entrevista con ESPN, al final del juego, Cardona fue consultado por la posibilidad de seguir en Boca el próximo año.



"A mí siempre me han dado ganas, a donde uno es feliz quiere quedarse mucho tiempo. Como lo dije en otra entrevista eso no depende solamente de uno, yo quisiera quedarme mucho tiempo acá, pero dejo todo en manos de Dios y en las de las personas encargadas. Estoy muy contento acá y disfrutando al máximo, y lo haré hasta que el último momento que me toque, estoy agradecido de estar en este gran club", manifestó al termino del partido.



Además, aseguró que está dispuesto a hacer un esfuerzo (económico) para quedarse, así que espera que al finalizar el semestre se pueda concretar.



"Todo es de hablar, es de parte y parte. Hay comentarios que me molestan porque estoy trabajando, quiero jugar y demostrar, ahora quiero enfocarme en terminar mi semestre y cuando termine sentarme a hablar", dijo.

De la mano de Cardona

Boca logró un triunfo que lo acerca a la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores. Contó con los cuatro colombianos, Villa, Fabra, Campuzano y Cardona, y fue este último gran protagonista con sus pases.



Incluso Cardona estuvo cerca de anotar. Se marchó en el trámite del segundo tiempo, y recibió buenos comentarios de la prensa argentina.



Aunque también brilló Fabra, que hizo un golazo, el segundo de la victoria de Boca, con potente remate.



