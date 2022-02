Edwin Cardona llegó a Racing de Avellaneda, pero en las redes sociales ha generado polémica porque, según la gente, se fue de vacaciones en plena competencia.

Cardona abandonó Boca Juniors, estuvo a punto de firmar con Atlético Nacional, pero finalmente llegó a un acuerdo con el club de Avellaneda.



El jugador, en redes, sorprendió con una foto en la que estaba con su familia al frente una avioneta, la que abordó para irse de paseo.

Mensaje duro



De inmediato, el público reaccionó y lo criticó, pues no era posible que abandonara al equipo en esas circunstancias y al no terminar juego amistoso del viernes pasado contra Tigres por una lesión.



Cardona no se quedó corto y reaccionó a las críticas con un fuerte mensaje, con el que aclaró el tema.



“¿Siguen hablando? Quiero aclarar que todo el plantel tuvo esos días libres, no solo Cardona. Averigüen antes de hablar mal de una persona. Y si me tome el mismo descanso de todos, es para descansar con mi familia”, escribió el colombiano en redes.



Fernando Gago, técnico de Racing, les dio libre a los jugadores después del partido.



