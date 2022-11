Edwin Cardona, el futbolista colombiano de Racing de Argentina, ha sido noticia este jueves por informaciones sobre su situación en el club, donde ha tenido poca participación desde su llegada.

Este jueves versiones de prensa indicaron que Cardona se había llevado sus cosas para no entrenarse más con el equipo de Avellaneda.

La versión de Cardona

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Captura de pantalla

Horas después, el propio jugador se pronunció. En su cuenta de Instagram expresó: "La anterior información es falsa, ya que el primero de noviembre, después de terminar mi jornada de entrenamiento, el club me hace entrega de una carta... donde me notifican que se disponen a otorgarme vacaciones correspondientes al año 2022 a partir de la última obligación en curso y hasta el 30 de noviembre...", dice el jugador.



"Posteriormente, sin entender por qué, me dicen que la carta se debe destruir y me entregan otra, pero anticipando mis vacaciones a partir del 2 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, debiendo presentarme en la fecha... Esto deja constancia y recomendación técnico-directiva de no integrarme en el grupo después del compromiso jugado ante Tigre", agrega.

"Con lo anterior hago claridad que no ha sido decisión mía irme y dejar el equipo en estas instancias de finales y a puertas de un compromiso tan importante... Han sido decisiones ajenas a mí", finalizó.



El colombiano asegura que quiere seguir vistiendo los colores de Racing,. aunque por ahora no parece tener cabida en el equipo titular.



Además, admitió que ha cometido errores y que acepta las consecuencias. Admite además que no ha sido su mejor temporada.

DEPORTES

Más noticias de deportes