La hora de la verdad para Edwin Cardona en la Selección

Con Edwin Cardona en la cancha, una genialidad merodea. Con él, algún invento puede surgir para la Selección Colombia, sea en un pase preciso, una pausa definitiva, una pelota quieta o una en movimiento, o las dos, así como le hizo el gol a Ecuador el domingo pasado en la Copa América, cuando él propuso el cobro, engañó, toco, corrió, se proyectó, recibió y anotó. Cardona tiene esos instantes de magia que lo hacen diferente. Pero esta es su hora de la verdad.

(Le puede interesar: Cuadrado sale en defensa de James: 'Quisiéramos que estuviera acá')

Facebook Twitter Linkedin

Edwin Cardona. Foto: EFE



A la Selección de Reinaldo Rueda llegó de emergencia, cuando el DT decidió que James no iba a estar, y cuando Juan Fernando Quintero no pudo. Si Rueda buscaba un jugador de talento, uno de esos genios del engaño que tanto se necesitan, tenía que mirar a Cardona.



Llegó tarde, pues terminaba su temporada con Boca; no la cerró bien, no andaba en su nivel más alto, y sin embargo, su posición y su estilo le abrieron las puertas del seleccionado. No jugó contra Perú en la eliminatoria, sí lo hizo en el segundo tiempo contra Argentina, y fue titular en el inicio de la Copa América, cuando inventó, como genio de laboratorio, esa combinación explosiva de gol.



“Lo único que nosotros hacemos es entrenarnos y ponernos a disposición del cuerpo técnico, todos somos iguales y tiramos para el mismo lado”, dijo Cardona tras el triunfo contra Ecuador.



Pero la historia de Cardona en la Selección ha sido convulsa. Ha tenido sus altas y bajas, sus idas y sus regresos. No ha podido consolidarse. Muy recordada fue su suspensión de cinco partidos cuando les hizo gestos ofensivos a sus rivales de Corea, en 2017. Se quedó sin ir al Mundial de Rusia 2018, aunque disputó 8 partidos de la eliminatoria. Cada que regresó, sus apariciones fueron intermitentes.

(Lea además: Barrios limpia su orgullo con eficaz 'trabajo sucio' en la Selección)



Cardona hizo su tránsito por México y regresó a Boca, donde este año generó muchas críticas cuando falló su irreverente penalti contra River en el campeonato argentino. Además, su temporada estuvo llena de dificultades, pues tuvo covid, y las secuelas le generaron en su momento una miocarditis leve. Todo eso, sumado a un sobrepeso que no puede ocultar.



Estaba afuera de la Selección, pero la oportunidad se le presentó de emergencia. Llegó otra vez motivado. Se puso la 10 de James para jugar en la creación. Fue titular contra Ecuador, estaba refundido, hasta que entró al laboratorio e inventó ese experimento que terminó en gol y victoria, y con el que demostró que tiene chispa para la Selección. Tendrá que ratificarlo en cada oportunidad. Este es su momento de la verdad.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes

-Gustavo Serpa denuncia 'mano negra' contra Millos antes de la final



-Tolima confirma que la final en Ibagué no tendrá hinchas



-Egan Bernal tendrá un encuentro con el Papa Francisco