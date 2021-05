Eduardo Méndez habló sobre la suspensión de Santa Fe vs River Plate 

El partido Santa Fe vs. River Plate no se jugará en Armenia, debido a los problemas de orden púbico, y se estudian varias opciones por parte de las partes y llegar a un acuerdo para disputar el juego de la Copa Libertadores

Armenia es una de las ciudades que está siendo azotada por la violencia y las protestas y aunque las autoridades habían dado el aval para que se disputara el compromiso en el estadio centenario, el elenco argentino no viajó y el juego se suspendió.



"La realidad es que lo estamos tratando de llevar con calma, con prudencia, porque hay circunstancias que han llevado a que se tome esta decisión. En este momento estoy en constante comunicación con gente de la Conmebol, de la alcaldía de Armenia, con las autoridades de Migraciones", le dijo al Diario Olé de Argentina, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe.



Y agregó: "Nos han dicho que no estaban dadas las condiciones para que se pudiera jugar mañana (por el miércoles). Así que estamos a la espera para saber cómo se resolverá el tema".



