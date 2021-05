El lío que se le armó a Eduardo Méndez por sus palabras sobre River

Las palabras de Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, sobre el cambio de sede del partido contra River Plate, en la Copa Libertadores, no cayeron bien en Argentina. El juego, que se iba a disputar en Armenia, ahora será en Asunción (Paraguay).

“River es un equipo consentido y querido por Conmebol, es un equipo grande en Suramérica y por lo tanto hay que respetarlo. River no tenía ninguna obligación, y Conmebol aceptó la respuesta de River. No quiero generar polémica, pero sabemos River y Boca son importantes”, declaró Méndez a TyC Sports.



(Lea también: El drama de un futbolista colombiano en Brasil por culpa del covid-19)



Las frases de Méndez no solo cayeron mal en Argentina, sino también en la Confederación Suramericana de Fútbol: la entidad le abrió una investigación por generar suspicacias, tanto a la CSF como al club argentino.



Méndez fue consultado por Futbolred sobre el asunto, pero el dirigente dijo que prefería no referirse al tema y que iba a esperar la llegada a Asunción para aclarar lo sucedido. Santa Fe aterrizó en Paraguay en la madrugada de este jueves.



DEPORTES

