Presidente de Santa Fe aclara el caso Sambueza y confirma salidas

El presidente de Santa Fe Eduardo Méndez aclaró este viernes todas las dudas respecto al plantel profesional de cara a la reanudación de la Liga, prevista en el segundo semestre de acuerdo a la curva epidemiológica en el país.



El principal punto a aclarar fue el de la situación de Fabián Sambueza y las posibilidades para renovarlo. Estas fueron sus principales declaraciones.



Sambueza: "Sambueza tiene contrato hasta el último día de este mes. A más tardar mañana se comprometieron junto a su representante de pasarnos una contrapropuesta. Sé que me han querido meter presión por el tema de Sambueza. Pero primero está la institución y hemos hecho los esfuerzos necesarios para mantenerlo".

"Siempre se ha hablado de acuerdos de pago no de 'rebajas' en el salario. Es falsa la información que ronda que indica que el jugador 'se bajó' el 50% de su salario".



"Sambueza ganaba un capital importante y se le ofreció el 50%. El representante me dio un número y seguimos charlando, estamos esperando. Él jugador tiene interés de quedarse. Pero les pido, yo no puedo ser como un hincha, tengo que administra... No puedo estar buscando un plan B de Sambueza porque no he terminado los diálogos con él".



Nómina: "El DT cree en los jugadores que tiene en su nómina. No se han terminado las conversaciones con Sambueza"



Novedades: "Regresan Moya, Payares y López para culminar su recuperación".

"A Moya se le solicitó que regrese excepto si el Tolima hace efectiva el uso de compra"-



Salidas: "(Yohandry) Orozco, (Mauricio) Gómez, (Nicolás) Hernández y (Federico) Anselmo no continúan". Tampoco Duván Sánchez y José Hugo Palacios.



Ofertas: Solo hemos recibido oferta por (Edwin) Herrera".



Sebastián Pérez: “Se ha hablado de Pérez con Boca Juniors. Se haría un convenio donde ellos se encargarían de un gran porcentaje del salario de jugador".



Protocolo: "Nosotros ya adecuamos nuestra sede deportiva y administrativa. Dimayor nos manifestó que están estudiando qué entidad realizará el protocolo y quién cubrirá los costos".



Finanzas: "La crisis que pasamos se agravó con la situación de la pandemia... Debemos ser responsables con las finanzas. Estamos en la Ley 1116".

"Debo ser responsable. No quiero llevar a Santa Fe al fracaso".



"Estoy pensando como restablecer los patrocinios actuales. Gracias a la organización hemos podido pagar nuestra plantilla y nómina administrativa".



