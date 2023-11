Se cae el técnico de Chile: Eduardo Berizzo renunció a su cargo

La selección de Chile sufrió un nuevo traspié en la eliminatoria al Mundial, luego de empatar contra Paraguay sin goles en la fecha 5.

El técnico Eduardo Berizzo sorprendió en conferencia de prensa al anunciar su renuncia al puesto de entrenador de la Selección de Chile.



“Le he manifestado a la Federación mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que cuando la cosa no funciona, uno debe saber reconocerlo”, afirmó el estratega en la conferencia de prensa.



Berizzo deja Chile con un saldo de sólo 5 puntos de 15 posibles. El anuncio se da a apenas cuatro días del cotejo ante Ecuador en la fecha 6 de la eliminatoria.

