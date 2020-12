Cavani pasó de agache y no fue sancionado

El delantero uruguayo del Manchester United Edinson cavani se salvó de una dura sanción, tras una falta que le cometió al defensa colombiano Yerry Mina, en el juego de cuartos de final de la Carabao Cup.

Según el informe del juez central del compromiso, Andy Madley, explicó en el nforme que vio el incidente, pero no apeló a ninguna instancia para sancionar la falta.



El VAR no es utilizado en esa instancia en la competencia, por lo que lo que prima es la decisión del árbitro, que en este caso 'pasó de agache' la falta.



Cavani se expuso a una sanción retroactiva, pero no fue así, en un evidente agarrón por el cuelo a Mina hasta que lo mandó al piso.



En su momento, Soljskaer, técnico del United, dejó en el aire la posibilidad de una vendetta entre el uruguayo y el colombiano, que podría venir desde la última jornada eliminatoria a Qatar 2022.



Deportes