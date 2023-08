Un emocionado Edinson Cavani exhibió este lunes sus ganas de debutar lo antes posible en el Boca Juniors, club argentino que se ha convertido en el séptimo de su carrera, hasta el punto de que dijo estar "a disposición" de su técnico, Jorge Almirón, si este lo precisa para la Copa Libertadores.

El Nacional uruguayo y el Boca Juniors argentino se miden este miércoles en Montevideo en el duelo de ida del máximo torneo continental y, aunque lo más probable es que Cavani se sume para el encuentro de vuelta, la próxima semana en Buenos Aires, el ya exfutbolista del Valencia no descartó ser de la partida inicial.

Listo para debutar

Abrumado por las muestras de cariño recibidas desde su llegada a Buenos Aires, el 'Matador' expresó su emoción por haber podido cumplir el "deseo" de jugar en el club de La Ribera y poder pisar 'La Bombonera', ya convertido en futbolista auriazul.



Además de la "responsabilidad muy grande" de vestir la camiseta con el dorsal número '10', que lucieron en el pasado nombres ilustres de la historia 'xeneize', como Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme o Carlos Tévez, el internacional uruguayo resaltó que esto es más especial aún por encontrarse "en los últimos años" de su carrera.



"Las cosas se dan cuando se tienen que dar. Por diferentes motivos, uno toma ciertas decisiones y, llegado el momento, se tomó la decisión de venir acá", indicó Cavani, quien resaltó las "ganas de volver cerca de casa", después de 17 temporadas jugando fuera de Uruguay y que, en ese sentido, "no hay país más parecido que Argentina".



A lo que agregó: "Y ningún club mejor que este para seguir los que pueden ser últimos pasos de mi carrera". Acompañado de su pareja, Jocelyn Burgardt, y de sus cuatro hijos -los dos que tiene con ella y los dos de su anterior relación, María Soledad Cabris-, el exfutbolista del Nápoles, del Paris Saint-Germain y del Manchester United, entre otros, se mostró risueño y exultante durante toda la rueda de prensa.

En ella, reveló que las numerosas conversaciones mantenidas en los últimos años con el exfutbolista Juan Román Riquelme, quien le había expresado en varios momentos el interés de Boca por hacerse con sus servicios, se habían convertido en "casi una amistad, era una linda relación", que terminó pesando a la hora de este fichaje.



También habló sobre una charla mantenida en París con Carlos Bianchi, quien ganó como técnico de Boca Juniors tres Copas Libertadores -que sumó a la que ya tenía como entrenador de Vélez Sarsfield-, al que Cavani preguntó sobre "lo que era el 'mundo Boca'". "Me dio una respuesta muy diplomática, por decirte así. Son cosas diferentes su pasado por Vélez, por acá. Nunca me dejó claro, sí que era una experiencia increíble", señaló.



Pese a sus últimas semanas de inestabilidad deportiva en Valencia, en las que él ya había expresado sus ganas de salir del club español y no formó parte de la convocatoria del técnico, Rubén Baraja, para la pretemporada en el extranjero, Cavani mostró un excelente estado físico y expresó su deseo de debutar lo antes posible.



"Las ganas van a ser siempre las mismas. No tengo 25 años, pero tengo 36 y muchos kilómetros recorridos; eso muchas veces cuenta en lo que es un futbolista. Estoy seguro de que voy a entrenarme y prepararme cada día, al cien por cien, como en toda mi carrera, para estar preparado cuando me toque saltar a la cancha y defender esta camiseta como si fuera hincha de toda la vida", aseveró.



