La Selección Colombia que toma parte en el Mundial Sub-20 de Argentina tiene un gran inconveniente, horas antes de su segunda salida contra Japón, este miércoles.

Héctor Cárdenas, el técnico, ha sido informado sobre la lesión de Édier Ocampo quien, según las primeras noticias, sufrió un golpe en el pie que lo dejaría por fuera de la dura contienda.

Su reemplazo



Colombia, que en el primer juego del grupo C venció a Israel 2-1, espera que el inconveniente de Ocampo no sea delicado para que siga en el Mundial.



Mientras tanto, el estratega colombiano analiza las opciones para su reemplazo y todo indica que se inclinaría por enviar al campo de juego a Devan Tanton, el lateral del Fulham inglés que no ha jugado con el grupo.

La Selección Colombia sub-20. Foto: EFE



Tanton es nacido en Estados Unidos, su mamá es colombiana, por lo que puede hacer parte del grupo de Cárdenas.



Juega en el Fulham en la categoría de 21 años, pero pasó por el Walton & Hersham Academy y por el UE Cornella de España.



Con su club, Tanton ha jugado 12 encuentros, nueve de ellos como titular y ha anotado un gol.

