Otro lesionado en el Real Madrid: ¿se le abre otra opción a James?

El belga Eden Hazard, fichaje estrella del Real Madrid este verano boreal, se lesionó en un muslo tras participar en el entrenamiento de este viernes, anunció su club, privado del jugador para el primer partido de la temporada, este sábado en Vigo.

"Se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo. Pendiente de evolución", escribió el Real Madrid en su página web.



Según la edición digital del diario deportivo madrileño ‘As’, Hazard podría estar de "tres a cuatro semanas" de baja.

Si se confirma esta duración, el astro belga no podrá debutar en el estadio Santiago Bernabéu con la camiseta blanca el próximo sábado 24 de agosto contra el Valladolid. También se perdería el próximo encuentro en Villarreal y no se estrenaría hasta el 14 de septiembre contra el Levante en Madrid.



El equipo dirigido por Zinedine Zidane sufre un duro golpe al no poder contar con su fichaje estrella en el primer partido de Liga contra el Celta de Vigo.



En su ausencia, los jugadores que podrían acompañar al francés Karim Benzema en la línea de ataque son el serbio Luka Jovic, el joven extremo brasileño Vinicius o el español Lucas Vázquez.



Esto le abriría un espacio a James Rodríguez en el equipo de Zidane, que cuenta con la mala suerte de las lesiones de sus futbolistas.



