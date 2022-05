Se viven horas tensas en Ecuador y Chile en torno a la posible irregularidad con la documentación de Byron Castillo, jugador de la Selección Ecuatoriana. La ‘Roja’ presentó un reclamo ante Fifa por la nacionalidad del futbolista en mención alegando que Castillo sería colombiano y su participación en las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 fue irregular.

'Fifa tendría que sancionar a Byron Castillo'

Byron Castillo, el jugador protagonista del escándalo. Foto: @byron4590

Este miércoles, la Fifa informó que abrió procesos disciplinarios por el caso de Castillo y que en próximos días seguramente habrá nuevas determinaciones.



Entretanto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha negado rotundamente que la Selección de ese país se vaya a perder el Mundial de Catar 2022 por una irregularidad. En principio, desconocen dicho problema. Y en segundo lugar, parecen creer que si Byron Castillo tuviese alguna irregularidad, el perjudicado sería el jugador y no la Selección.



“El registro Civil realizó una investigación para saber si el jugador violó alguna norma o adulteró algún documento, pero ese proceso se cerró y no existieron indicios de que el jugador cometió un hecho ilícito”, apuntó Celso Vazconez, abogado externo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en conversación con 'El Mercurio'.



El experto en derecho deportivo aseguró que en el caso hipotético de que el ente rector del fútbol mundial determinara que la situación no está completamente en regla, la sanción deportiva debería ser para Castillo y no para Ecuador con su cupo a Qatar.



“Si se llega a comprobar que el jugador adulteró documentos, la Fifa tendría que sancionarlo a él (Byron Castillo), no a la Federación porque en este caso la FEF también sería una víctima. Distinto es lo que ocurrió con Bolivia, que inscribió a Nelson Cabrera de forma errónea, sin cumplir los protocolos”, sentenció el abogado.



Lo que resta conocer ahora con todo este panorama en frente es saber cuál será la conclusión de la Fifa tras el reclamo presentado por ‘La Roja’.

*Con información de El Comercio, de Perú

Del Grupo de Diarios de América (GDA)