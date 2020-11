Meluk le cuenta... (A demostrar de qué están hechos)

En la adversidad es cuando se conoce a los valientes de verdad, a los luchadores de verdad, a los ganadores de verdad, a los campeones de verdad. Este martes, la Selección Colombia tiene que demostrar otra vez, como lo ha hecho otras veces, si tiene el carácter, el temple, la fuerza y, además, el fútbol para recuperarse del estrepitoso 0-3 con el que Uruguay la aplastó el viernes pasado en Barranquilla, y mantenerse así en la carrera inicial de la eliminatoria del Mundial de Catar.

No hay de otra. A derrota pasada, urgencia presente. Le toca recuperar al menos uno de los tres puntos que se perdieron en casa y buscar, por qué no, dar un golpe de estadio en Quito.



Más allá de si Cuadrado es volante o lateral, de si va Murillo o Tesillo o Lucumí en la zaga, o si Díaz le sacará punta a la banda izquierda, lo fundamental es recuperar la actitud y jugar con el alma (¡eso, jugar con el alma!): recobrar el nivel individual para elevar el del conjunto.



Mas allá de que si Ecuador tiene un foco de bajas por positivos de covid-19 o de su alto poder de definición o de su velocidad y fuerza física, el partido para Colombia es para trabajarlo con inteligencia, para lucharlo con hombría y para jugarlo con fútbol.



“Es una derrota dura. Hay que asumir las responsabilidades. Aquí todos somos grandes”, dijo James tan pronto se consumó la debacle del viernes pasado.“¡Hay que levantar la cabeza, somos ganadores. La única derrota es rendirse, todo lo demás es parte del camino!” fue su grito de guerra, después, en Instragram.



James debe ser el primero en liderar esa reacción. ¡Este martes tiene que aparecer! ¡Que le den la capitanía!



A esa actitud, que pudo ser la misma que logró el 2-2 contra Chile cuando el partido ya parecía perdido, hay que ponerle, claro está, orden, concentración, solidaridad con el compañero e inteligencia.



Quizás esta Colombia sea un equipo más para jugar de visitante por su capacidad de recogerse y contragolpear de manera práctica y veloz o de recuperar rápido y atacar por asalto. Para decirlo en la jerga de moda, por su facilidad para las transiciones ofensivas.



Este martes, la Selección Colombia está condenada a luchar contra la adversidad, a comprobar de qué está hecha, a demostrar si, como dice James, ya están grandes y corrigen el rumbo. No hay de otra...



