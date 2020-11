¡Colombia, a levantarse y recuperarse contra Ecuador!

Con dos triunfos y un buen comportamiento futbolístico, Ecuador procurará cerrar la actual temporada con un triunfo sobre Colombia, que buscará sanar las heridas abiertas de local ante Uruguay en la reciente fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

Con una derrota en el debut por la mínima diferencia ante Argentina, y con dos golpes de autoridad por 4-2 sobre Uruguay, en Quito, y por 2-3 contra Bolivia, en La Paz, Ecuador afronta optimista el encuentro de hoy en Quito.



Aires de favoritismo que por nada del mundo desea el seleccionador local, el argentino Gustavo Alfaro, pues no quiere que su equipo se distraiga, porque –como remarca– cada partido será una historia diferente.



La actual propuesta del equipo ecuatoriano se basa en procurar darle orden a su juego desde la defensa y tener velocidad en salida, con toques de primera intención para incomodar y sorprender a sus rivales.



Antes de la segunda doble fecha de las eliminatorias, Alfaro consideró como “más complejos” los partidos ante Bolivia y frente a Colombia, que los anteriores, contra Argentina y Uruguay.



Por lo que ha puesto énfasis en corregir las equivocaciones en salida que le costaron goles, aunque se queda con la producción y generación de juego que desembocaron en oportunidades claras de gol, donde también busca afinar detalles para ser más contundente.



“Sabemos que tenemos que estar muy atentos y concentrados, y sí tener nuestra ambición de saber que vamos a tener al frente a un equipo que maneja líneas muy cortas, que tal vez pueda cambiar su disposición en el campo de juego o no, pero que sí tiene jugadores muy peligrosos”, dijo el DT ecuatoriano.

Ventaja colombiana

Por su parte, Colombia sabe que por más que fuese goleada (0-3) como local ante Uruguay, la calidad de sus jugadores y la posibilidad de reivindicación siguen intactas.

Los enfrentamientos entre ecuatorianos y colombianos, en la mayoría de las ocasiones, marcaron favoritismo para los visitantes y, en la última ocasión que jugaron en Quito, se llevaron el triunfo por 0-2 con goles de Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez, en marzo de 2017.



Las ausencias obligadas en Ecuador por la suspensión de Carlos Gruezo y por el positivo por la covid-19 de Diego Palacios, Alan Franco, Enner Valencia, Mario Pineda, José Cifuentes y Moisés Cardozo podrían ser cubiertas por Jehgson Méndez (Gruezo-Franco) y Adolfo Muñoz (Valencia).



Debido a los positivos, Alfaro se vio en la necesidad de llamar a Jordy Alcívar, José Francisco Cevallos y Jacob Murillo.



Colombia soportará las ausencias por lesiones de Falcao García, Yairo Moreno, Santiago Arias, Stefan Medina, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba y Luis Sinisterra, y de Yerry Mina, por suspensión.



“Estoy tranquilo de que vamos a hacer un buen partido en Ecuador. Estamos todos tranquilos y confiados en que podemos sacar un resultado para sacar puntos, que es lo más importante”, precisó Queiroz. Y agregó: “Ecuador está jugando muy bien. Está haciendo goles. Es un equipo que conocemos bien”.



El seleccionador colombiano ha señalado que no es momento para lamentarse, sino para tener una actitud positiva.



Queiroz se ha mostrado tranquilo, con confianza en la calidad y en la actitud de sus jugadores, y aseguró que tiene un plan para hacer un buen partido ante Ecuador en Quito.



AFP