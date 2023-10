Selección Colombia vuelve al lugar de su humillación (Meluk le cuenta)

La Selección Colombia regresa al lugar de los hechos. En Quito, en la ‘Casa Blanca’, como le dicen al estadio del equipo Liga Deportiva Universitaria, hace tres años cayó vapuleada en el que fue el fin de Carlos Queiroz como su técnico.

Aún está pintada la silueta del equipo tirado e inerte, y están señalados los tiros de la goleada 6-1 que le propinó Ecuador. ¿Fue un motín contra Queiroz? ¿Fue una pugna entre algunos jugadores?



(Lea también: Selección Colombia, lista para dar un gran golpe en la altura de Quito)Casi tres años después, Colombia vuelve a la escena de ese ‘crimen’ futbolero, y el optimismo que la rodea es moderado, independiente a esa tragedia, o de si James juega o no por una aparente fatiga muscular o de la altura de Quito.

Facebook Twitter Linkedin

Selección Colombia, en su último entrenamiento en Medellín. En la foto, James Rodríguez. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

De ganar, Ecuador pasará a Colombia en la tabla de posiciones de la eliminatoria del Mundial 2026, a pesar de la resta que tiene de tres puntos por una sanción. Por eso es un partido clave para Colombia, además por lo que representa no perder contra el, quizás, más fuerte de los rivales directos.

Tabla de posiciones de la eliminatoria luego de la tercera fecha. pic.twitter.com/9sKVR1kAZ8 — José Orlando Ascencio (@josasc) October 13, 2023

En los hinchas y en un grueso sector de la prensa de Colombia existe el imaginario de que la Selección nacional tiene un equipo inmenso que aventaja en calidad, talento y nivel de competencia a los jugadores de Ecuador, y se cree que este es fuerte porque juega en la altura con jugadores locales.



Percepción equivocada y, quizás, chauvinista. Colombia tiene un equipo relativamente liviano –el más liviano desde el de Jorge Luis Pinto en la eliminación de Sudáfrica 2010– y, particularmente, mucho más ligero pues jugará con varios suplentes, y suplentes de suplentes.



La base del potente Ecuador juega en Alemania, Bélgica, Brasil, México e Inglaterra. Y tiene futbolistas en ligas menores europeas como Escocia, Polonia y República Checa. ¡Alerta de error: ojo, no es el Independiente del Valle reforzado como se cree de manera simplista y silvestre!



Colombia tiene jugadores en esas mismas ligas (Inglaterra, México, Brasil, Bélgica y Alemania). Suma de a ficha en Argentina, Francia y Portugal. Y hay de ligas menores como Turquía, Rusia, Estados Unidos y Catar.



(Además: Colombia vs Ecuador: la millonaria diferencia en el valor de las nóminas de los equipos)



Hay una realidad estadística que desvirtúa esa percepción nacionalista de superioridad: en partidos de eliminatorias en Quito, Ecuador ganó 3 veces y Colombia, dos. Hubo dos empates. Y hay otra realidad inmediata: Ecuador jugó el Mundial de Catar... Colombia, no.



Ojo: no es que Ecuador sea el nuevo coco de Suramérica, pero sí es un equipo que mira a los ojos al colombiano, y que en el duelo de estilos tiene jugadores físicos, fuertes, rápidos y buenos cabeceadores, aspectos que pueden desequilibrar los duelos uno contra uno, factor determinante.



Colombia también tiene sus armas, más allá de si James juega o no, como la velocidad y habilidad de Luis Díaz o Jhon Arias, y por algo trae un invicto de 11 juegos: con el técnico Lorenzo no ha perdido, a pesar de varias lagunas defensivas y fallos de definición.



Colombia regresa al lugar de su tragedia reciente. El optimismo es moderado...



Meluk le cuenta...



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

Más noticias de Deportes

- Urgente: suspendido Bélgica vs. Suecia por un tiroteo cerca al estadio Rey Balduino



- Néstor Lorenzo prende las alarmas: 'Vamos a esperar a James hasta último momento'



.El video que condenaría a Sandro Tonali en el escándalo de apuestas en Italia