Brasil, que se alistaban para jugar sin público este jueves en Quito por decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) al final podrán tener a la mitad del aforo del estadio Rodrigo Paz, anunció este miércoles la misma entidad oficial.

Con este nuevo anuncio, se prevé que el partido de la decimoquinta fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial sea presenciado en las tribunas por unos 21.000 aficionados.



A cuatro fechas de que concluyan las eliminatorias, la tricolor marcha tercera con 23 puntos, detrás de los ya clasificados Brasil (líder con 35) y Argentina (29) y con seis unidades de ventaja sobre el cuarto, Colombia.

Alfaro y su idea



El clasificatorio otorga cuatro cupos para el Mundial y al quinto la posibilidad de una repesca contra una selección de Asia.



"A mi me gustaría clasificar a lo grande, a mi me gustaría ganarle a Brasil" en los 2.850 metros de altitud de Quito, expresó el martes el timonel Gustavo Alfaro, a quien le alienta el empate 1-1 que consiguiera ante la canarinha en la Copa América-2021.



En la ida por las actuales eliminatorias Brasil ganó 2-0. "Cuando se juega con

Brasil no hay nada seguro, con Brasil no se puede apostar nada", dijo a la AFP el editorialista deportivo Mario Canessa, agregando que "la fe no se pierde".



A pesar de la ausencia de Neymar (por lesión) y de los volantes Lucas Paquetá y Fabinho (ambos sancionados), la canarinha llega relajada a Quito tras lograr desde el año pasado su boleto al Mundial.



Pero el entrenador Tite no pierde de vista el deber de rematar primero en la tabla de posiciones. El partido se disputará en el estadio Rodrigo Paz del jueves, con arbitraje de los colombianos Wilmar Roldán (central), Alexander Guzmán y Jhon León.



