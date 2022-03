Ecuador planea darse su baño de honor frente a la Argentina de Lionel Messi este martes en el último partido de la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022, al que ambos combinados ya tienen boleto.

La tricolor y la albiceleste, que viene de ganar 3-0 a Venezuela, medirán fuerzas en el estadio Monumental del puerto de Guayaquil (suroeste), con capacidad para unas 59.000 personas, a partir de las 18H30 locales.



Le puede interesar: (Selección Colombia: ¿quién va por Cuadrado? La baraja del medio campo)



Los ecuatorianos, dirigidos por el DT argentino Gustavo Alfaro, ansían cerrar el premundial con cara lavada ante un estadio lleno, luego de la derrota 3-1 frente a Paraguay en la que sellaron su pasaporte a Catar. Al Mundial están clasificados por Suramérica Brasil (líder con 42 puntos), Argentina (38), Ecuador (25 y 8 goles de diferencia) y Uruguay (25 y -2).

Equipo invicto

Tras golear a Venezuela, Argentina amplió su invicto a 30 partidos y el plan es mantener la marca con Messi a la cabeza. Eso complicará la tarea de la delantera ecuatoriana.



El DT argentino recordó en una rueda de prensa antes de su viaje a Ecuador que "el arranque de las eliminatorias fue un momento duro" pero que "la respuesta de los jugadores fue estupenda. Son chicos con una tremenda calidad y es todo mérito de ellos".

Facebook Twitter Linkedin

Argentina celebra gol. Foto: EFE



Para este último encuentro del premundial, Scaloni recuperará al defensa Gonzalo Montiel, que cumplió con la fecha de suspensión por acumulación de amarillas.



"Es el momento indicado para probar algunas modificaciones. Confío en Gonzalo Montiel y Julián Álvarez, el chico de moda, sin lugar a dudas. Que no jueguen de entrada no significa que no confiemos en ellos", expresó el timonel. Está previsto que la selección argentina, que venció 1-0 a Ecuador en el inicio de la clasificatoria suramericana.

Una fiesta

El conjunto tricolor llegó este domingo a la calurosa Guayaquil para recibir a Argentina, un equipo con el que le ha sido esquiva la victoria. Desde hace 13 años Ecuador no le ha podido ganar de local a la albiceleste por un clasificatorio mundialista.



Sin embargo, los pupilos de Alfaro están dispuestos a rematar su clasificación con un espectáculo.



Estoy "emocionado por lo que se viene, será una fiesta", expresó el volante José Cifuentes al llegar a Guayaquil. Para Alfaro el duelo será un "ensayo muy bueno y lindo" de cara a lo que le espera a Ecuador en Catar.



Con el fin de dejar atrás lo ocurrido en Paraguay, el timonel planteó esta estrategia: "Tratar de volver a nuestra fuente, recuperando jugadores y cuidando a otros que vienen arrastrando problemas de lesiones, para poner el mejor equipo". Para el partido contra Argentina, Ecuador recuperará a jugadores clave como Gonzalo Plata, Moisés Caicedo y Alan Franco, que estaban suspendidos.



El brasileño Raphael Claus dirigirá el encuentro entre Ecuador y Argentina. Estará acompañado de sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Arleu.



Le puede interesar: (El gran gesto de Keylor Navas con los refugiados que huyen de la guerra)



AFP