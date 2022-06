Después de intensas especulaciones, este viernes Fifa dio a conocer su veredicto sobre el recurso presentado por la Federación Chilena de Fútbol (ANFP) hace varias semanas con el objetivo de clasificar al Mundial alegando una supuesta irregularidad en la participación del jugador Byron Castillo, con Ecuador, en las eliminatorias sudamericanas.



En esta primera instancia, el ente que rige el fútbol mundial le dio un espaldarazo a Castillo al decidir cerrar la investigación contra la Federación Ecuatoriana por la cuestión en mención. En principio, Fifa habría tenido en cuenta varias razones. Sin embargo, hay una de peso que se perfila como la gran causal del respaldo a Ecuador.

Las razones de Fifa para respaldar a Ecuador

Facebook Twitter Linkedin

Mundial de Catar 2022. Foto: iStock

“La Comisión Disciplinaria de la Fifa ha tomado una decisión sobre el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en ocho partidos de clasificación, correspondientes a la fase preliminar de la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022”, se lee de entrada en el comunicado de la entidad.



“Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la Fifa ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF”, prosigue el texto.



(Además: Piqué y Shakira: 'duro' video de su 'último adiós', el fin de semana juntos).

Luego, como ocurre en estos casos, Fifa recuerda en su comunicado la posibilidad que tiene Chile de apelar el fallo ante la propia entidad. Asimismo, la Federación Chilena tiene la posibilidad de acudir directamente al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que daría la última palabra al ser la máxima instancia.



Sin tener detalles puntuales de la decisión, la que se perfila como la razón de peso que motivó el veredicto tiene que ver con la elegibilidad de Castillo en la Selección de Ecuador.



El jugador, sobre el que Chile alega que nació en Colombia, había sido objeto de investigación en Ecuador desde hace varios años con motivo de los rumores sobre irregularidades en su documentación.



En 2021, la justicia ecuatoriana determinó que, ante sus órganos, Castillo es ecuatoriano. De ahí que el entrenador Gustavo Alfaro, de la Selección de ese país, decidiera convocarlo para los ocho compromisos de los que hizo parte en la pasada eliminatoria al Mundial de Catar. Dos de ellos contra Chile.



(No deje de leer: Ecuador reacciona al fallo de Fifa sobre caso Byron Castillo).



Ante Fifa, una entidad que no está diseñada para determinar la nacionalidad de una persona, el tema de análisis pasa por los requisitos de elegibilidad del futbolista en su Selección.



De acuerdo con su normativa, un jugador puede ser convocado por la Selección de un país si nació en el mismo territorio de la Federación correspondiente (Ecuador, en el caso de Castillo), si uno de los padres biológicos nació en el territorio de la Federación, si uno de los abuelos nació en el territorio de la Federación o si el jugador ha vivido durante mínimo cinco años en el territorio de la Federación.



Esta última causal habría sido, sobre el papel, la razón de peso para que Fifa decidiera cerrar su investigación con prontitud. Lo anterior porque, aunque pueda tener validez el registro civil que presentó Chile, y que Castillo supuestamente haya nacido en Tumaco (Nariño), el mero hecho de que Castillo lleva más de una década en Ecuador y que nunca ha jugado por la Selección Colombia sería suficiente para respaldar a Byron Castillo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol.



(Puede leer: Piqué y Shakira, 'separados': revelan imágenes inéditas de llegada a España).



De entrada, por la ausencia de sanciones, se presumiría que el jugador no incurrió en ninguna falsificación de documento. Sin embargo,de comprobarse esa posible irregularidad en las próximas instancias, podría darse algún castigo contra el jugador y/o la Federación. Eso sí, lo más seguro es que no tendría que ver con la eliminación de Ecuador del Mundial de Catar.

Más noticias

DEPORTES