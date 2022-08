La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) suspendió este jueves los partidos de los torneos de ascenso, divisiones formativas y de la Superliga femenina porque los árbitros se han negado a pitar por la agresión que sufrió una terna en un partido del torneo de ascenso entre Deportivo Quito y Espoli.

"El Comité Ejecutivo de la FEF, en sesión virtual, resolvió suspender los partidos correspondientes a los torneos de ascenso nacional, divisiones formativas y de la Superliga femenina, hasta que los árbitros levanten la medida", anunció la FEF.



(Piqué es cazado: revelan identidad y foto de su nueva novia)

(Mike Tyson se confiesa: consecuencias de su primera orgía y otras revelaciones)

¿Qué fue lo qué pasó?



La Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (AEAF), que preside Luis Muentes, anunció el miércoles a la FEF su decisión de no dirigir los próximos partidos.



Al final del empate 2-2 entre los equipos capitalinos Deportivo Quito y Espoli en el estadio Atahualpa, un grupo de fanáticos ingresaron en la cancha y agredieron a la terna arbitral encabezada por Diego Lara.



La Comisión Disciplinaria de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) sancionó el martes pasado a Deportivo Quito con tres fechas sin poder jugar en su estadio. Durante esos tres juegos tampoco podrá llevar hinchas a la cancha elegida.



La sanción no satisfizo al colectivo de árbitros que decidieron no pitar los compromisos del ascenso nacional, divisiones formativas y de la Superliga femenina, aunque sí los partidos de la Liga Pro, de la primera división.



La resolución de los árbitros era negarse a pitar los partidos donde jugara Deportivo Quito en todas sus categorías, pues esperaban la suspensión definitiva del equipo, como ha sucedido con otros equipos infractores, pero al enterarse de la medida aplicada por AFNA se han negado a pitar en los tres torneos.



(Alarma en Argentina: tras derrota, incendian carros que serían de futbolistas)

(Luis Díaz, comparado con dos históricos del fútbol mundial, ¿qué opina?)

🛑La sanción de @AFNAPichincha a Deportivo Quito, tras la agresión a los árbitros, generó indignación y sorpresa 😿🤨⚽️🇪🇨

♦️: Tres fechas sin ser local en el Atahualpa

♦️: 200 dólares de multa



¿Qué opinas de la sanción?#DeportivoQuito #árbitros #AFNA pic.twitter.com/j6EdNNiuZQ — La Cancha (@LaCanchaEc) August 9, 2022



EFE