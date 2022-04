La selección ecuatoriana clasificó de manera directa al Mundial de Catar 2022, tras quedar cuarta en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas por detrás de Brasil, Argentina y Uruguay. Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Alfaro podrían quedarse sin disputar la Copa del Mundo por problemas administrativos.

¿Ecuador sin Mundial?

Facebook Twitter Linkedin

Gonzalo Plata (der.), jugador del Valladolid y de la Selección de Ecuador. Foto: Rodrigo Buendía. Efe

Resulta que en los últimos días la Organización Antidopaje del Ecuador (Onade) denunció que las autoridades gubernamentales no han solucionado un tema de recursos para su departamento. Por ende, se ha desatado un inconveniente administrativo que, en teoría, ha provocado que el organismo no pueda cumplir con los controles que exige la Agencia Mundial de Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés).



La representante de la Onade, Jannet Emén Sánchez, confirmó que la Selección de Ecuador podría ser suspendida por ese motivo.



“Ecuador está en serio riesgo de ser suspendido a nivel internacional”, manifestó Sánchez.



(No deje de leer: Egan Bernal y el impacto del accidente en su mamá: 'Sentí perder a mi hijo').



Tras estas declaraciones, el ministerio de Deportes de Ecuador respondió mediante un breve comunicado: “Esta semana cumpliremos con la disposición del Presidente que el control antidopaje lo maneje el COE, tal como lo establece el Código Mundial Antidopaje, mientras se expide la Ley de Creación de Onade. Así sí podemos entregar los recursos”.



“Por supuesto asumiremos las obligaciones pendientes que tiene Onade, verificando cada valor como es debido. Por otro lado, estamos al día con el pago anual a WADA”, se lee en la misiva.



Todavía no hay información sólida que dé a entender que, por dicho motivo, Ecuador se podría quedar sin ir a la Copa del Mundo.



(Además: Independiente Santa Fe: los retos que le quedan tras la salida de Cardetti).

EL COMERCIO, DE PERÚ

DEL GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA

(GDA)