Enero de 2018. Era de manual de psicología: Paulo Dybala se miraba en el espejo y la imagen le reflejaba a Lionel Messi. No era lo que el cordobés veía: era lo que los demás le devolvían frente a cada gambeta, ante cada zurdazo. Era una presión insoportable. Tal vez, el 10 que se destacó en Juventus –una de las camisetas más prestigiosas del planeta–, cayó en el destierro la tarde que dijo... lo que no dijo.

Va a parecer raro lo que voy a decir: es un poco difícil jugar con Messi en la Argentina porque jugamos en la misma posición. Soy yo el que debo adaptarme a él”, expresó, en septiembre de 2017. El recorte mediático de la malicia quedó en eso: que Paulo no podía jugar con Messi. Una falsedad que lo afectó en el seleccionado y, al parecer, le produjo ciertos vaivenes en Turín, años después.

Una 'joya' sin equipo

Melancólico, encerrado en sí mismo, el crack que en noviembre cumplirá 29 años, nacido en Laguna Larga –un pueblo de 10.000 habitantes, rodeado de paz y silencio–, fue corrido de la escena por algunos entrenadores en la Juve, antes de su despedida final.



Massimiliano Allegri alguna vez dijo: “Comparar a Dybala con Messi es insensato. No se puede comparar a un chico de 24 años con dos genios del fútbol (Messi y Ronaldo). Ellos ganaron diez Balones de Oro”, aclaró. “Paulo tiene que hacer su trayectoria y no debe ser comparado con nadie, porque tiene su propia calidad. Es un jugador extraordinario, basta con verlo jugar. Se ve que es distinto”, reflexionaba el conductor, que lo marginó varias veces.



Se acabó el vínculo con el gigante el 30 de junio. Vacaciones, amor de pareja y dudas existenciales. ¿Hacia dónde va la carrera de Paulo, el genio de la lámpara que se evapora efímeramente? Lo quieren Inter, Milan. Lo pretende Manchester United. Y nada. Al menos, por ahora. Y el Mundial de Qatar, a la vuelta de la esquina, con una hipótesis enorme: ¿un crack de su envergadura puede quedar marginado? A Lionel Scaloni le agrada, pero...



El entrenador del seleccionado aseguró, en marzo pasado: "Nosotros no lo discutimos para nada. Necesitamos que cuando venga lo haga en plenitud de condiciones. No le hacemos un favor si viene sin tener ritmo. Para el Mundial falta y necesitamos que esté en las mejores condiciones. Porque por una cosa u otra no pudo estar en su plenitud y al final eso repercute tanto en él como en el equipo. Es valorado por el cuerpo técnico y los compañeros, tiene la oportunidad de estar, pero necesitamos que esté bien”. Y no se refería, exclusivamente, a su plenitud física...



Y fue más allá: “De lo contrario, da ventaja y los demás, que están bien, tienen el plus de estar a disposición y poder brindarse al máximo. Cosa que él no ha podido cuando ha venido. Lo importante es que se recupere y juegue en su club para después demostrar acá”.



Según se supo, si la nómina fuera de 23, estaría con un pie y medio afuera del Mundial. Al ser de 26, mantiene la esperanza, pero la indefinición y las deudas internas, hacen el resto.



Lo último que se sabe: el exjugador de Juventus podría convertirse en futbolista de la Roma, a pedido del entrenador José Mourinho, quien fijó como “prioridad” la contratación del delantero. Dybala, que se desvinculó de la Juve después de cinco temporadas, es pretendido por varios clubes grandes de Europa aunque todavía no hubo definiciones.



En ese sentido, Mourinho, el entrenador de la Roma, pidió a los dirigentes que aceleren los contactos con los representantes del atacante cordobés con la intención de contratarlo. Lo fijó como “prioridad”, sobre todo, porque el club está a punto de transferir a Nicoló Zaniolo, una de las figuras.

