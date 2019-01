El fantástico momento de Duván Zapata en Italia

En Italia le dicen Pantera Negra, pero Duván Zapata parece más bien un toro, uno que es capaz de embestir con la derecha, con la zurda y con la cabeza incluso, todo en un mismo partido, como lo hizo ayer al anotar cuatro goles con el Atalanta. Pelota que llega a sus predios, dentro del área, corre el riesgo de estallar con una de sus ‘cornadas’, porque la empuja con furia y potencia. Así lleva 14 festejos en los últimos ocho partidos (7 de liga y uno de copa), y ya tiene los mismos 14 tantos de Cristiano Ronaldo y Fabio Quagliarella. Lleva 49 días excepcionales.

Duván Zapata, delantero colombiano. Foto: EFE

Este momento de gloria en su actual club, el Atalanta de la Serie A, arrancó el pasado 3 de diciembre cuando le hizo un gol al Nápoles; desde entonces no ha habido defensa ni arquero que puedan contenerlo. Udinese, Lazio, Génova, el líder Juventus, Sassuolo y el más reciente, Frosinone –además de Cagliari en Copa de Italia–, han padecido su furia. Pero lo de este domingo ya fue descomunal: Atalanta ganó 0-5, y él hizo cuatro, ¡cuatro! En una liga dominada por CR7, este colombiano que juega con la camiseta 91 no se ha dejado opacar.



Zapata es caleño, tiene 27 años, 1,89 de estatura, debutó en el América, pasó por Estudiantes de Argentina y pegó el salto a Europa, a Italia: Nápoles, Udinese, Sampdoria y, desde inicio de esta temporada, el modesto Atalanta. Siempre ha hecho goles donde lo pongan, solo que ahora, su racha es bestial. En ocho partidos ya ha hecho más que lo que hizo por temporada en cada uno de los equipo en los que ha jugado, es uno de los tres goleadores de Italia y se destaca entre los grandes atacantes de Europa: desde que empezó su racha ha anotado más que Salah, que Messi, que Kane... Entró a la lista de suramericanos con 4 tantos en el calcio, en los últimos 50 años, junto a los argentinos Icardi y Diego Milito, el chileno Alexis Sánchez y el uruguayo Marcelo Otero.

Este, fue un domingo especial. Cuando se esperaba que Zapata siguiera con su momento goleador, lo hizo de manera formidable, dejó bocas abiertas, desató elogios, obligó a los aplausos; se lleva una pelota que le hará recordar un partido inolvidable, no por el rival –el recién ascendido en Italia–, sino por sus goles: su primer póquer. El primero, de zurda; el segundo, de cabezazo; el tercero, con un derechazo, y ahí fue cuando agarró en sus manos la pelota para insinuar que era suya, quizá sin imaginar que le faltaba uno, el que anotó, otra vez de cabeza, de nuevo libre de marca, como si sus rivales ya estuvieran resignados a la difícil tarea de contenerlo.



“Siempre hay una primera vez, y no puedo negar la emoción de este goal poker”, escribió Duván en Instagram. “Gracias, equipo; gracias, diosa; gracias, fans y gracias a mi familia, que me apoya todos los días”, agregó.



Este momento es una recompensa para el atacante, que en el 2018 pasó momentos difíciles: una lesión, quedarse afuera del Mundial de Rusia por decisión técnica, cambiar de equipo en Italia y no anotar ni un solo gol en sus primeros diez partidos de liga en el Atalanta, y, de repente, salir al ruedo para embestir rivales, para anotar, para llevarse los halagos, para luchar por su gran objetivo de volver a la Selección Colombia, de jugar la Copa América en Brasil, la eliminatoria al Mundial de Catar. A este ritmo demoledor, la pantera que parece un toro está imparable.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @PabloRomeroET