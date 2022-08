La liga italiana está a una semana de arrancar su temporada 2022-2023 y todavía hay grandes expectativas respecto a los posibles fichajes.

Por el lado de los colombianos, la incertidumbre del mercado ha estado en el futuro de los atacantes del Atalanta, Luis fernando Muriel y Duván Zapata.

Zapata y Muriel, se quedarían

Duván Zapata y Luis Muriel Atalanta

Este jueves hubo novedades respecto a los dos delanteros de la Selección Colombia. Luca Percassi, CEO de Atalanta,dijo que aunque el club está cerca de fichar al delantero Adenola Lookman del Leicester, esto no hará que salgan los colombianos.



"En el fútbol se sabe, se hacen operaciones, pero hasta que no se concretan no se pueden formalizar. Pero algo en las próximas debe pasar... La posible llegada de Lookman, sin embargo, no excluye a Miranchuk. En este punto, podría quedarse Miranchuk también", dijo.



Luego, al ser consultado por Zapata y Muriel y respondió: "Para mí ambos se quedarán en el Atalanta. Los consideramos dos jugadores fundamentales".



Los dos delanteros han tenido ofertas de otros clubes italianos e incluso de otras ligas europeas, y no solo ahora. Muriel, de hecho, ha estado en la órbita de Juventus, según versiones de prensa en Italia. Zapata ha sonado con fuerza para el Newcastle inglés.



A ambos delanteros se les vence el contrato en 2023.



