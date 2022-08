Atalanta se impuso este domingo a domicilio al Hellas Verona (0-1) gracias a un tanto del neerlandés Teun Koopmeiners, que, con un potente y ajustado zapatazo desde fuera del área, selló la segunda victoria de su equipo tras tres jornadas de Serie A.

Con esta victoria el Atalanta se coloca en los puestos altos de la clasificación, todavía invicto.



Sin embargo, la sensación que proyecta el grupo que dirige el italiano Gian Piero Gasperini es la de un equipo sin chispa, que le cuesta llegar al área rival y que, cuando lo hace, no tiene las ideas claras para materializar.



Partido igualado ante un Verona que por lo pronto no está teniendo un buen inicio de campaña.



Con dos derrotas y un empate se sitúa decimosexto en la tabla, si bien se ha enfrentado a dos rivales a priori superiores como este Atalanta y el Nápoles.



Sin demasiadas ocasiones para ambos combinados, Koopmeiners saltó a escena como ya lo hiciera su compañero ucraniano Ruslan Malinovsky la jornada pasada ante el Milan: con un disparo lejano.

Colombianos, en la jugada



Y es que parece que esta será una de las soluciones más recurrentes de la 'Dea' de Gasperini ante su falta de profundidad y de ocasiones. Motivos no le faltan, desde luego.



Con jugadores con disparos de tanta calidad como el ucraniano o el neerlandés, es un recurso más que válido, aunque no se antoja como la solución eterna de los problemas de este Atalanta.



Rozó el empate el Verona por medio del serbio Darko Lazovic, que estrelló un disparo en el travesaño a falta de media hora en lo que fueron los mejores momentos de un equipo local, que peleó hasta el final por puntuar.



Los colombianos Duván Zapata y Luis Muriel, hoy titular y suplente, respectivamente, no tuvieron el peso esperado en ataque, siempre demasiado solos o alejados del peligro, acusando la crisis de juego por la que atraviesa el conjunto de Bérgamo, que de momento solventa a base de disparos lejanos, pero cuando se fueron en ventaja ayudaron a conservar lel triunfo.



Pese a todo, el Atalanta dormirá esta jornada en puestos de Liga de Campeones, mientras que el Verona necesita urgentemente una vitoria para cambiar la dinámica negativa en la que se encuentran.



EFE