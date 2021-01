Muriel y Zapata, figurones en el triunfo del Atalanta

Los colombianos Luis Muriel y Duván Zapata, con un gol cada uno, prolongaron este miércoles el crecimiento del Atalanta, que arrolló 3-0 al Parma y se acercó a la zona de Liga de Campeones de la Serie A italiana, que le queda momentáneamente a un solo punto de distancia.

En el tradicional fútbol del día de la "Befana", una bruja buena que según la cultura italiana trae los regalos posnavideños, el Atalanta, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, dio continuidad al 5-1 endosado el domingo al Sassuolo con otra prestación autoritaria.



Le puede interesar: (¡Sensacional! los goles de Muriel y Zapata con el Atalanta)



Sin el argentino Alejandro "Papu" Gómez, quedado al margen del proyecto deportivo del Atalanta tras su altercado con el técnico Gian Piero Gasperini, Muriel rompió la igualdad en el minuto 13 y firmó su quinta diana en los últimos cuatro partidos.



El delantero de Santo Tomás, ex del Sevilla, lleva once goles en esta temporada, entre la Serie A y la Liga de Campeones. El cuadro de Bérgamo, que no pudo contar este miércoles con el argentino Cristian Romero, sancionado por acumulación de tarjetas, sentenció su triunfo en la reanudación gracias a Duván, que acababa de saltar al campo en sustitución precisamente de Muriel.



El delantero de Cali celebró su sexta diana liguera al rematar con la pierna izquierda una asistencia del alemán Robin Gosens. Era el minuto 49 y el propio Gosens se encargó a la hora de juego de firmar el 3-0.



Atalanta se colocó quinto en la clasificación, empatado con el Nápoles, que juega este miércoles contra el Spezia, a un solo punto del Sassuolo, cuarto.



EFE