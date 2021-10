Increíble: vea el gol que 'se comió' Duván Zapata frente al arquero

Era un partido difícil e importante en el camino de la Selección Colombia hacia el mundial de Catar. Si bien el empate no es el peor escenario al que se pudo enfrentar el conjunto tricolor, a los hinchas les duele un gol 'servido en bandeja de plata' que no se logró concretar.



Luego de un juego de mucho contacto, peleas, tensiones y disparos al arco, sobre el minuto 70 del encuentro, Luis Díaz tomó la delantera con el balón y descompuso la defensa de los uruguayos con su carrera sobre el lateral izquierdo. En el otro lado, Duván se posicionaba para recibir esa 'papa caliente'.



En cuanto pudo, y ante la presión que recibía por parte de tres uruguayos, Díaz levantó la mirada y con la zurda hizo un pase, digno de enmarcar, directo a los pies de Zapata. Solo quedaba el goleador del Atalanta y el arquero Fernando Muslera.



El grito de gol estaba listo para explotar en la garganta de los millones de colombianos que seguían, segundo a segundo, este importante partido, pero pasó lo inimaginable. "El gol es cuando entra", dicen algunos y eso nunca pasó.



Duván Zapata disparó a ras de piso con su pierna derecha y el balón golpeó contra el arquero uruguayo. Si se tratara del mítico videojuego de Fifa, Fernando Palomo habría dicho su clásica línea: "Le lanzó un peluche".



Pero no todo estaba perdido. La pelota seguía viva y volvió a caer en pies de Zapata. Sin embargo, por la carrera que llevaba el jugador, este no pudo controlarla y terminó saliendo del campo sin poder hacer un remate.

71' Increíble atajada del 1 Uruguayo!! pic.twitter.com/T8GM5bQSaE — robert aplan (@AplanRobert) October 8, 2021

Una oportunidad semejante no se volvió a presentar en el partido. El resto, es historia.



Colombia llegó este jueves a 14 puntos en la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022. Sigue a dos puntos de Uruguay y ahora Ecuador le saca más diferencia: la victoria 3-0 contra Bolivia la mantiene en zona de clasificación y ahora supera al equipo de Rueda no solamente en puntos, sino en la diferencia de goles.



El equipo que dirige Reinaldo Rueda quedó en zona de repechaje, tal y como estaba antes de comenzar la jornada.

