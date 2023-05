El colombiano Duván Zapata está encadenando una ‘tormentosa’ campaña con el Atalanta de Bérgamo, una nueva lesión volverá a alejar al caleño de los terrenos de juego y desde Italia reportan que no volverá hasta la próxima temporada.



Ha sido una temporada de ‘pesadilla’ para el artillero de 32 años de edad, las lesiones lo han perseguido en el último año y lo han obligado a perderse una buena parte de juegos en la Serie A de Italia, en total, el artillero ha estado ausente en de nueve partidos con Atalanta.



Desde suelo italiano, los medios confirmaron las malas noticias para el jugador colombiano que no volverá a aparecer con la casaca de la ‘dea’ en lo que resta de temporada. Duván sufrió la tercera lesión en lo que va de esta campaña y se perderá los compromisos restantes de liga ante Hellas Verona, Inter de Milán y Monza.

Duván Zapata. Foto: EFE

Hay un nuevo parón para el colombiano; otro problema muscular, no leve y esta vez en la pantorrilla FACEBOOK

Según el reporte médico del conjunto de Bérgamo, Zapata sufrió una lesión muscular en una de sus pantorrillas y deberá cumplir con los trabajos de recuperación durante 15 días, de esta forma, no podrá llegar al último juego de Serie A, donde la ‘diosa’ podría asegurar su participación en las competiciones europeas del próximo año.



"No hay paz para Duván Zapata, por lo tanto, no hay paz para Atalanta. Para un posible regreso el sábado con motivo del partido muy delicado contra Verona, hay un nuevo parón para el colombiano; otro problema muscular, no leve y esta vez en la pantorrilla. Zapata terminó el entrenamiento con dolor y dejó a Zingonia cojeando", explicó la Gazzeta dello Sport.



Los números de Duván Zapata esta temporada en la liga italiana son para el olvido, el colombiano solo ha logrado marcar dos goles y ha repartido tres asistencias en 25 duelos disputados con la ‘dea’. Sus únicos tantos llegaron ante Lecce en la jornada 14 y ante Torino en la fecha 32 del Calcio.

Duván Zapata Foto: Paolo Magni. Efe

"Esta es la tercera lesión de la temporada, la sexta en el último año y medio: ya se ha perdido nueve partidos de este campeonato, seis entre principios de septiembre y mediados de octubre por un desgarro en el muslo y tres entre mediados de febrero y principios de marzo", escribió este viernes la prensa italiana.



Con la temporada terminada, el artillero de la Selección Colombia deberá enfocarse en trabajar para resolver sus problemas físicos y lograr recuperar el lugar en la zona de ataque de Atalanta.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

