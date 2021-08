Alarma en la Selección: Duván Zapata sería baja para la eliminatoria

Alarma en la Selección Colombia y en Atalanta. Duván Zapata sufrió un golpe en su rodilla derecha, en una práctica con su equipo, y al parecer la gravedad lo sacaría de la triple jornada de Eliminatorias con Selección Colombia, así como del inicio de la Serie A italiana.

Según informa el ‘L'Eco di Bergamo’, el delantero colombiano estaría un mes por fuera de competencia, pues la lesión lo obligará a parar y no podrá estar en el debut de la Diosa este fin de semana.



(Lea también: Paolo Guerrero, involucrado en fuerte accidente de tránsito en Brasil)



La emisora italiana ‘Sport Mediaset’, el golpe de Duván Zapata también pondría en riesgo un eventual fichaje del Inter de Milán, que lo busca desde hace semanas para sustituir al belga Romelu Lukaku.



El mercado de fichajes en Europa se cierra el 31 de agosto, para esa fecha todavía estaría en recuperación Zapata. Inter podría no fichar al colombiano en caso de que sientan que hay un riesgo de lesión demasiado alto, aunque por ahora no hay indicios de que sea así.



(En otras noticias: Alberto Gamero: 'Duele, duele, con el rival que haya sido, pero duele')



Colombia jugará contra Bolivia, Paraguay y Chile en los primeros días de septiembre, y tendría una gran baja en su ataque si se confirma la gravedad de la lesión del ‘Toro’.



REDACCIÓN FUTBOLRED

