Duván Zapata prendió las alarmas de la Selección Colombia, que el 24 de septiembre tendrá partido amistoso contra Guatemala.

Duván fue titular en el partido de este jueves contra Torino en la Serie A italiana. Sin embargo, el colombiano generó alerta porque apenas pudo jugar 37 minutos.

Facebook Twitter Linkedin

Duván Zapata (izq.), en acción con el Atalanta. Foto: Luca Zennaro. Efe

Aún no hay reporte médico sobre la situación del delantero, pero se espera pronta comunicación oficial del club.



El partido iba 0-0 en el momento de la sustitución. En la campaña pasada, cuando el ariete colombiano tuvo tres lesiones, una de ellas de larga duración.

Triunfo del Atalanta

El neerlandés Teun Koopmeiners rubricó este jueves un 'hat-trick' que dio la victoria al Atalanta ante el Torino (3-1), en lo que es una victoria que alza al conjunto de Bérgamo al primer puesto de la tabla, empatado a 10 puntos con el Roma, tras esta cuarta jornada de la Serie A, la primera división del fútbol italiano.



Victoria muy trabajada del Atalanta en el que ha sido su mejor partido en lo que va de temporada. Desde el comienzo, los hombres de Gian Piero Gasperini fueron superiores, creando con facilidad ocasiones y cerrando a un Torino que, pese a que su mejor jugador fue el meta serbio Vanja Milinkovic-Savic, consiguió disponer de alguna oportunidad en la primera parte.



Cuando se cumplió la media hora de encuentro avisó el conjunto 'nerazzurri' con un remate a un saque de esquina del turco Merih Demiral, pero no fue hasta el ocaso del primer acto cuando Koopmeiners, que comandó al Atalanta desde el centro del campo, convirtió desde los once metros un claro penalti sobre el nuevo lateral derecho francés Brandon Soppy.



En la segunda mitad se repitió el mismo guión, con dominio de los locales y un aviso que se topó con el palo antes del gol. De nuevo Koopmeiners, esta vez con un potente disparo desde fuera del área amplió la ventaja en el marcador.



De nuevo la 'Dea' solucionó un partido desde la distancia larga. Con el partido prácticamente sentenciado despertó el 'Toro', que recortó distancias en el minuto 76 de la mano del croata Nikola Vlasic, que fusiló la portería defendida por el argentino Juan Musso.



Pero el hombre del partido no permitió que le arruinaran la noche y, repitiendo desde los once metros, rubricó su triplete y sentenció definitivamente el encuentro para colocarse como líder de la Serie A, invicto -tres victorias y un empate- igualado a puntos con el Roma, pero por delante por los siete goles a favor de la 'Dea'.





EFE

Más noticias de deportes