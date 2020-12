Los planes de Atalanta con Duván Zapata para el 2021

Duván Zapata, referente y figura de Atalanta, podría salir de Atalanta en el 2021 según informaron medios italianos. Tal y como lo publicó el portal Calciomercato, el club de la Diosa habría tomado la decisión de dejar ir al colombiano, por lo que escucharía ofertas por él en el próximo año.

Zapata, de 29 años, registra cinco goles y cuatro asistencias en los 14 partidos que ha disputado en la reciente temporada. No obstante, el presente del 'Toro' no es nada fácil, ya que no anota desde el pasado 29 de octubre, en el doblete que le marcó al Ajax (2-2) en la Champions League.



Gian Piero Gasperini, técnico del equipo nerazzurri, confía en el potencial de su delantero al respaldar su labor dentro de la cancha, tras las críticas recibidas en los últimos días.



Así las cosas, el colombiano, cuyo valor en el mercado es de 50 millones de euros, podría cambiar de equipo en el próximo año. Hay que recordar, que hace unos meses, en el mercado de verano, Zapata fue centro de la noticia, luego de que se hablara de su posible salida del equipo de Bérgamo. Sin embargo, pese a los rumores, nunca se concretó su llegada a otro club.



Por ahora, el atacante colombiano está enfocado en el cupo a octavos de final de la Champions League, cuando este miércoles se enfrente al Ajax en un el último duelo del grupo D. El vencedor del partido tendrá el boleto a la siguiente ronda de la Liga de Campeones.

