Buenas noticias en la Selección: vuelve uno de sus últimos lesionados

En medio de la angustia en la Selección Colombia por las constantes lesiones, este martes hubo al fin una buena noticia para Reinaldo Rueda, y es que el delantero Duván Zapata regresó a la convocatoria del Atalata.

El equipo de Bérgamo enfrentará este miércoles al Crotone, en la Serie A italiana y el jugador colombiano podría reaparecer, tras no actuar el fin de semana.



Zapata tuvo una molestia muscular hace una semana, en el partido contra el Real Madrid, y había temor por el alcance de su malestar, pero ya está de regreso, tal como lo confirmó el Atalanta. Aunque no es seguro que tenga minutos.



El técnico Gian Piero Gasperini confirmó que tras su retorno a prácticas, empezarán a evaluarlo luego de estar seis días fuera de las canchas, pensando principalmente en tenerlo el 8 de marzo, en el partido contra el líder, Inter de Milán.



"Lo evaluaremos hoy (martes), ya veremos. Es una lesión mucho más leve que la del año pasado, no hay tales preocupaciones. Duván está mucho mejor. Hoy volverá al terreno de juego, podría haberlo hecho ayer, pero después de seis días, debería estar disponible. El año pasado tuvo un período de recuperación más largo", afirmó el entrenador en rueda de prensa.



