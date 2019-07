El presidente del Atalanta espera que "no lleguen" ofertas por Zapata

Duván Zapata fue el semestre pasado el jugador más importante del Atalanta en su campaña para meterse a la Liga de Campeones. Ahora, este semestre, es también una ficha importante para el juego del equipo de Bérgamo.

Es por eso que el presidente del equipo espera que "no lleguen" ofertas por el jugador colombiano que en la pasada Serie A fue el segundo goleador, con 23 tantos, por encima de Cristiano Ronaldo que fue cuarto con 21.

Hoy la única oferta indecente que se podría dar sería por (Duván) Zapata, pero en este momento no está, no se ha dado", dijo el presidente que además dejó ver que lo que menos quieren es venderlo. "Esperamos que esa oferta por (Duván) Zapata no llegue", finalizó el directivo del club.

Por ahora el Atalanta ha hecho todo lo posible por quedarse con Zapata y formar un buen ataque en miras a mostrarse como un equipo fuerte en la Liga de Campeones. Varios refuerzos han llegado al equipo de Bérgamo entre ellos el colombiano Luis Fernandoo Muriel.



Además, el precio que pide el equipo negriazul por Zapata no es poco: si alguien quiere llevarse a su goleador deberá desembolsarles 60 millones de euros.

DEPORTES