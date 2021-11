Selección Colombia: ¿sin Falcao, entonces Borja o Duván?

Ya es oficial. Falcao García no estará con la Selección Colombia en los partidos contra Brasil y Paraguay en la eliminatoria; una lesión lo sacó de carrera justo cuando estaba en momento espléndido. Ahora, el DT Reinaldo Rueda tiene una carta menos para solucionar la falta de gol, y aunque la baraja de atacantes es amplia, dos delanteros que juegan de ‘9’ parten como favoritos por la titular este jueves: Duván Zapata y Miguel Borja.



Falcao quedó descartado al sufrir una “rotura en el aductor mayor del muslo derecho”, tal como lo confirmó ayer el Rayo Vallecano. Su incapacidad será de tres a cuatro semanas. Así las cosas, Rueda deberá cambiar el plan respecto a su último antecedente contra Brasil, cuando el elegido en el frente de ataque fue el Tigre.

Sin el Tigre, ¿entonces quién?

Duván Zapata. Foto: EFE

Colombia ya ha jugado dos partidos contra Brasil en la era Rueda, el de la pasada Copa América que perdió 2-1 sobre el final, y el reciente de la eliminatoria en Barranquilla, que terminó 0-0. En el primero de esos partidos, la apuesta del DT fue con Duván Zapata como referente de ataque, con Rafael Santos Borré haciendo un trabajo más de sacrificio. Colombia creó pocas opciones, pero sorprendió con un golazo de Luis Díaz.



En el segundo juego, el DT se inclinó por Falcao, que tuvo la ayuda de Quintero desde atrás. Colombia tampoco encontró el gol. Hoy, ambos están ausentes.



La baraja para suplir la ausencia de Falcao parece amplia, pues en el ataque hay opciones, pero con otras funciones: Muriel puede ser extremo; Díaz es un fijo pero a la izquierda; Borré, como complemento; Roger Martínez, por fuera; Diego Valoyes, el nuevo, y por eso Zapata y Borja son los que se perfilan para luchar por la titular en punta.

Así llegan a la Selección

Colombia-Chile por eliminatoria mundialista, donde Colombia ganó 3-1 con goles de Miguel Ángel Borja y Luis Díaz, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Duván llega en un momento brillante en el Atalanta, anotando goles en la Serie A, como en los dos últimos fines de semana, y también en la Liga de Campeones. 8 goles en la temporada.



Zapata tiene un problema, sus goles no se traducen en la Selección, donde ha recibido muchas críticas y presión. Pero es un problema general del equipo, que en los últimos tres partidos se fue sin goles a favor ni en contra.



La otra opción es Borja, y es opción porque juega de ‘9’, y porque ha demostrado ser del gusto del DT.



Borja fue clave en la Copa América; de hecho, fue el mejor atacante de Colombia. En la pasada triple jornada no estuvo por una lesión, pero está de vuelta.



“Lo más importante es pensar en que la Selección viene con grandes delanteros, que podemos hacerles daño. Debemos identificar las debilidades de Brasil”, dijo este lunes.



Borja no anda en la racha anotadora de Duván, pero es el delantero que ha tenido mejor fortuna en la Selección. La última vez que Colombia hizo goles fue contra Chile, y Borja hizo dos. Por eso es una carta de Rueda.





DEPORTES

