El delantero Duván Zapata sigue al alza en su cotización. Aunque no juega, sigue recuperándose de una lesión, el colombiano es uno de los goleadores más apetecidos en Europa.

A las constantes informaciones de que el Inter de Milan, Juventus y el Milan han mostrado el interés de llevárselo a sus toldas, ahora se anuncia que el Newcastle está interesado en él.



Ya se habla de que el club inglés tiene destinados 30 millones de euros para contar con él en sus huestes, aunque ninguna de las partes ha confirmado si hay conversaciones.

Millonaria cifra



Zapata ha sido clave en el andamiaje del Atalanta, elenco con el que ha clasificado a la Liga de Campeones y ha sido constante su pelea de los primeros lugares de la tabla de posiciones de la Serie A de Italia.



El delantero también ha figurado con la Selección Colombia, aunque en el último tiempo no ha tenido fortuna y no ha vuelto a anotar.



Newcastle es el equipo más rico del mundo, luego de haber sido adquirido por el grupo Public Investment Fund, que guarda una relación grande con Arabia Saudí.



