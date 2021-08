Duván Zapata habría pedido irse al Inter de Milán

Después de cuatro temporadas en el Atalanta, Duván Zapata quiere buscar nuevos aires en el fútbol italiano, en el que juega desde la temporada 2013-14. El atacante colombiano estaría de salida de su club.

Según el portal italiano Calciomercato, Zapata ya le habría informado al DT Gian Piero Gasperini su intención de marcharse al Inter de Milán, que ha manifestado interés por sus servicios.



El Inter ya contrató al bosnio Edin Dzeko, procedente de la Roma, para reemplazar al belga Romelu Lukaku, quien fue transferido al Chelsea. Sin embargo, el campeón italiano estaría buscando más refuerzos, y más cuando hay ofertas por el argentino Lautaro Martínez.



"Duván Zapata sigue siendo el primer nombre en la lista del Inter para reforzar el ataque, y el colombiano hace tiempo que decidió que ha llegado el momento del gran salto. El delantero ya tiene un acuerdo general con los nerazzurri y ahora está a la espera de que el Atalanta dé su esperado 'ok' a la negociación, que aún no ha llegado", aseguró el portal, que agregó que el Inter haría una oferta de 40 millones de euros por el colombiano.



Ya hay varias señales de que Zapata no seguiría. Fue suplente en los partidos de pretemporada y no jugó el último amistoso contra Juventus, que Atalanta perdió 3-1.



Atalanta debutará este sábado contra el Torino, a partir de la 1:45 de la tarde, hora de Colombia.



