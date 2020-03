'Los sueños se cumplen porque he luchado por ellos': Duván Zapata

Duván Zapata es uno de los claros ejemplos del futbolista colombiano que surgido de la nada y que en medio de las dificultades ha logrado trascender las fronteras con enorme protagonismo en un balompié tan complicado como el europeo.

El atacante caleño, criado en el popular barrio Ciudad Córdoba, conserva en su mente los momentos complicados que vivió cuando niño, antes de ser aceptado en las divisiones menores del América.



‘Los Embajadores Invisibles’, una producción del canal Telepacífico que realizó Jaime Orlando Dinas con los futbolistas de la región en Europa, sirvió para conocer de vida voz del atacante del Atalanta algunos detalles de su inicio en el fútbol y la alegría de dar el salto a la poderosa liga italiana, donde se codea con los grandes goleadores.



Precisamente, de lo que ha sido su filosofía para mantenerse vigente en el ‘viejo continente, dice que “hay que seguir creciendo, tener la mentalidad, trabajar fuerte para seguir siendo protagonista".



“Pienso que mi personalidad me ha ayudado a conseguir lo poco que he logrado hasta ahora, mi ambición, que es la base de todo, ser consciente de las capacidades que uno tiene, soñar en grande, sin limitaciones, poder día a día luchar por sus sueños, siempre hay momentos por todo, pero sin desenfocarse del objetivo, eso es fundamental”.



Acerca de si pensó algún día en tener otra profesión, dijo que “siempre me pregunto y quedo allí en la deriva, ‘si no existiera el fútbol, ¿qué sería de mí?, ¿qué estuviera haciendo?’. Me pregunto todo el tiempo, la verdad no encuentro una respuesta concreta, porque nada me apasiona como el fútbol, así que por eso intento dar lo mejor en esta institución (Atalanta), agradecido de los dones que pueda tener para poder realizar esta profesión, porque si no, realmente no encuentra una respuesta de qué sería de mí si no existiera el fútbol”.



También recordó las dificultades que se tienen en los barrios populares, cómo él tuvo que palpar en Ciudad Córdoba: “La referencia en estos sectores es allí, o no tienen más posibilidades, o tienen que dedicarse a otro tipo de cosas y no realmente a lo que los apasiona, con muchas adversidades. Todos sabemos de las limitaciones que hay en nuestro país en estos sectores”.

De igual forma, dejó claro que es muy exigente para decidir quiénes estarán en su entorno: “La familia no la puedes escoger, pero sí los amigos, pienso que es fundamental tener un buen entorno y obviamente, aferrarse a la familia, que es lo mejor”.



Sobre la forma en que normalmente ocupa el tiempo libre, señaló que “me gusta mucho jugar ‘play’, el tiempo libre se lo dedico a los niños y a mi esposa, no pierdo la costumbre de jugar con ellos constantemente, se saben los nombres de todas las caricaturas y los episodios”.



Formado en el rigor de muchos hogares que enseñan el respeto al cuerpo, Zapata dijo que “no tengo tatuajes ni piercing, ni aretes, debe ser por la forma en que mi padre me lo inculcó, ahora están de moda, pero mi infancia no. Si hubiera llegado con aretes a mi casa no sé qué hubiera pasado, eso no me llamó mucho la atención, en la casa era lo que mis papás decidieran, equivocados o no, siempre pensaba que era lo mejor para uno, siempre trataron de inculcarme buenos valores, que es lo que trato de hacer con mis hijos, que sean buenas personas y que puedan también luchar por sus sueños”.



Finalmente, el delantero de la Selección Colombia les dio un mensaje a los jóvenes colombianos en este tiempo de reflexión: “Por experiencia propia, los sueños se me han cumplido porque he luchado por ellos, más allá de las adversidades, así que no hay límites para alcanzar lo que uno quiere, los límites se los pone uno mismo, así que nunca hay que darse por vencido y luchar por lo que uno anhela.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces